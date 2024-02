Dark Brandon: Wie die Biden-Kampagne auf Tiktok punkten will

Der Zeitpunkt war gut gewählt: Mitten während des Superbowls veröffentlicht US-Präsident Joe Biden sein erstes Tiktok-Video. In dem Clip macht sich Biden über eine rechte Verschwörungstheorie lustig, nach der er das Football-Event zu Gunsten Kansas City Chiefs manipuliert hätte.

Das Video endet mit einem Meme, das die Biden-Kampagne und Anhänger des US-Präsidenten seit 2022 immer häufiger bemühen: Dark Brandon. Das ist dann auch gleich das offizielle Profilbild von Joe Bidens Tiktok-Kanal.

Was steckt hinter Dark Brandon?

Das Dark-Brandon-Meme zeigt Joe Biden mit rot leuchtenden Augen. Das Bild strahlt etwas sinisteres aus, was aber vermutlich auch der Grund ist, warum das Meme so gut ankommt. Der bislang älteste US-Präsident erhält visuell eine kraftvolle Ausstrahlung.

Dabei gehen der Name als auch Idee für das Meme ursprünglich auf rechte Internet-Phänomene zurück. Unter Trump-Anhängern war der Ausspruch „Let’s Go Brandon“ zeitweise enorm populär. Auslöser war eine US-Moderatorin, die „Fuck Joe Biden“-Rufe am Rande eines Nascar-Rennens als „Let’s Go Brandon“ verstanden haben wollte.

Auch visuell stecken in Dark Brandon Elemente rechter Meme-Kultur. Anhänger:innen des ehamaligen US-Präsidenten Donald Trump nutzten 2022 den Hashtag #DarkMAGA. Die dazu gehörigen Memes zeigten Trump und andere Republikaner in eher düsteren Darstellungen. Auch die beim Dark-Brandon-Meme genutzten leuchtenden Augen war bisweilen Teil dieses Trends.

Dark Brandon: Joe Bidens Meme-Persona kommt im Netz an

Wie erfolgreich Dark Brandon für die Biden-Kampagne ist, zeigt ein Bericht des Nachrichtenportals Axios, laut dem 54 Prozent aller offiziellen Merchandise-Einnahmen der Kampagne mit diesem Motiv generiert werden.

Auch daher ist es nicht überraschend, dass die Biden-Kampagne auf der vor allem bei jungen Nutzer:innen beliebten Plattform Tiktok auf das Meme setzt. Zumal laut einer Studie aus dem Jahr 2023 rund ein Drittel der US-Amerikaner:innen im Alter von 18 bis 29 regelmäßig über die Video-Plattform informieren.

Tiktok steht nach wie vor bei vielen US-Politiker:innen aufgrund der Nähe zu China in der Kritik. Präsident Biden selbst hatte 2022 ein Gesetz unterzeichnet, dass es den meisten Regierungsangestellten verbietet, die App auf ihren Diensthandys zu nutzen.

Möglicherweise ist die Kampagne deswegen auch erst so spät mit einer eigenen Präsenz auf Tiktok an den Start gegangen. Wie wenig Berührungsängste Bidens Wahlkampfteam grundsätzlich mit digitalen Plattformen hat, zeigte sich schon 2020. Damals eröffnete sein Team sogar ein eigenes Wahlkampfbüro in dem seinerzeit enorm erfolgreichen Nintendo-Spiel Animal Crossing: New Horizons und schaltete Anzeigen in populären Xbox-Spielen.

