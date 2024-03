Dark Energy Camera macht ein Bild von einer 11.000 Jahre alten Supernova

Die Dark Energy Camera, kurz DECam, hat kürzlich die Überreste einer Supernova eingefangen, die vor etwa 11.000 Jahren explodiert ist. Die Überreste bewegen sich noch immer durch unsere Galaxie. Sie werden angetrieben von der ursprünglichen Schockwelle der Explosion und sind auf den Bildern der Kamera als ein farbenfroher Nebel zu erkennen.

Anzeige Anzeige

Die DECam ist ein Projekt des amerikanischen Energieministeriums und wurde am Víctor-M.-Blanco-Teleskop der US National Science Foundation am Interamerikanischen Observatorium Cerro Tololo in Chile montiert, wie phys.org schreibt.

So ist das Bild entstanden

Das Bild ist das Ergebnis einer Komposition aus drei Aufnahmen. Die Forscher haben verschiedene Filter für die Farben Rot, Blau und Gelb eingesetzt und sie später übereinandergelegt.

Anzeige Anzeige

Diese Technik ermöglicht es, die komplexe Struktur und die Dynamik der Supernova-Überreste in einer Weise darzustellen, die mit einem einzigen Bild nicht möglich wäre.

Die Überreste der Vela Supernova befinden sich etwa 800 Lichtjahre von der Erde entfernt und sind eine der uns am nächsten bekannten Supernovae. Mit einer Spannweite von fast 100 Lichtjahren bildet sie eine gigantische Anordnung im Weltraum.

Anzeige Anzeige

Der Stern hat überlebt

Der Stern, der die Supernova ausgelöst hatte, hat das Ereignis überlebt. Während die gigantische Explosion die äußeren Schichten des Sterns ins All geschleudert hat, ist der Kern erhalten geblieben. Er ist nun als eine ultradichte Kugel zurückgeblieben, bestehend aus Protonen und Elektronen, die unter enormem Druck zu einem sogenannten Neutronenstern komprimiert wurden.

Der Vela Pulsar, wie der Stern heißt, besitzt in etwa die Masse unserer Sonne, ist jedoch mit einem Durchmesser von nur wenigen Kilometern wesentlich kleiner.

Anzeige Anzeige

Die Überreste der Supernova werden voraussichtlich noch Tausende Jahre durch unsere Galaxie fliegen.

Mehr zu diesem Thema