Darum berichtet die BBC in Roblox über die Wahlen in Großbritannien

Bei Wonder Chase müssen Spieler:innen Wahlurnen einsammeln, dabei bekommen sie auch Informationen zu den Wahlen in UK. (Screenshot: BBC/ Roblox)

Sportmarken wie Nike oder Adidas und auch Ikea sind in Roblox vertreten. Das beliebte Videospiel wird schon länger als Marketing-Tool von Unternehmen genutzt. Klamotten, Addons und weitere Gegenstände sind als virtuelle Goodies digitale Erweiterungen der Marken. Dabei ist Roblox aber nicht nur voller Marken: Diesmal kommen informative Inhalte auf die Plattform.

Wahlen auf Roblox

Denn die BBC hat nun eine neue Aktion in Roblox angekündigt. Für die kommenden Wahlen in Großbritannien möchte der britische Sender Kinder mit spielerischen Inhalten informieren.

Die Gamer:innen werden vor das Haus der No 10. Downing Street, das Haus des britischen Premierministers, gesetzt und müssen verschiedene Aufgaben erledigen. Von der Hauskatze Larry (ja, die Katze gibt es wirklich) bekommen sie beispielsweise die Aufgabe, Wahlurnen zu suchen. Finden Spieler:innen genug davon, schalten sie die Katze als Haustier im Spiel frei.

Im Laufe des Spiels begegnen Gamer:innen den BBC-Moderator:innen Laura Kuenssberg, Clive Myrie und Jeremy Vine, die Informationen zur Wahl bereitstellen.

BBC schon seit April auf Roblox

Das Election-Update ist ein Teil von BBC Wonder Chase, einer kostenlosen Erweiterung für Roblox. Das Spiel, das in Zusammenarbeit mit dem Spieleentwickler Mobile Pie entwickelt wurde, zeigt insgesamt sechs Welten aus dem BBC-Kosmos: von Shaun das Schaf bis hin zu Doctor Who. Besonders junge Zielgruppen im Alter von unter 25 Jahren könne die BBC so sehr gut erreichen. In der Pressemitteilung begründet Patricia Hidalgo, Direktorin von BBC Children’s and Education, die Initiative auf Roblox mit dem Bildungsauftrag der BBC: „Jetzt können Kinder interaktiv und spielerisch mit den Wahlnachrichten umgehen, die in ein unterhaltsames Spiel umgewandelt wurden.“

Bislang scheint das Programm ein kleiner Erfolg zu sein. Schon über 1,2 Millionen Menschen besuchten in dem Spiel die Seite und über 5.000 haben Wonder Chase in ihren Favoriten.

