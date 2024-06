Ikea goes Gaming: In diesem Roblox-Spiel wirst du zum Mitarbeiter und verdienst echtes Geld

Wer in die Arbeit bei Ikea hineinschnuppern will, kann das in virtueller Form und wird sogar dafür bezahlt. (Bild: Ikea)

Ikea hält den Alltag seiner Mitarbeiter:innen offenbar für interessant genug, um ihm ein Onlinespiel zu widmen. Ab dem 24. Juni sollen User:innen The Co-Worker Game auf der Gaming-Plattform Roblox spielen können, wobei der schwedische Möbelriese manche davon sogar bezahlen will.

Anzeige Anzeige

Laut einer Pressemitteilung von Ikea können Bewerbungen noch bis zum 16. Juni eingereicht werden. Gesucht würden zehn neue Mitarbeiter:innen, zu deren Aufgaben unter anderem der direkte Kundenkontakt gehöre und die, wie in der realen Welt, in verschiedene Abteilungen befördert werden könnten.

Das Spiel soll zeigen, was auch in der Realität möglich ist

Laut Darren Taylor, Country People and Culture Manager von Ikea Großbritannien und Irland, verfolgt Ikea mit der Aktion ein besonderes Ziel: zu zeigen, wie Karrieren „anders“ gestaltet werden und die „einzigartige Karrierephilosophie“ von Ikea zum Leben erweckt werden könnten.

Anzeige Anzeige

Bei Ikea hänge der berufliche Aufstieg nicht an einem festgelegten Weg, da sich die Mitarbeiter:innen in individuell verschiedene Richtungen weiterentwickeln können, so Taylor weiter. Klar, dass Ikea mit dem von dem schwedischen Spieledesign-Unternehmen The Gang entwickelten Spiel im Hinblick auf Recruiting einen neuen Weg einschlagen will.

Gearbeitet werden kann von zu Hause aus

Wer den Job ergattern will, muss mindestens 18 Jahre alt sein und in Irland oder Großbritannien wohnen. Gearbeitet werden kann dann im Homeoffice.

Anzeige Anzeige

Über eine zeitliche Befristung steht in der Mitteilung nichts, wobei der Stundenlohn mit 13,15 Pfund oder 14,80 Euro angegeben wird. Laut Ikea ist das der Stundenlohn von Mitarbeiter:innen in Londoner Möbelhaus-Filialen.

Vom Game zum Job: Durch diese Videospiele habt ihr euren Beruf entdeckt

10 Bilder ansehen Vom Game zum Job: Durch diese Videospiele habt ihr euren Beruf entdeckt Quelle: Kairosoft

Roblox ist bei jungen Menschen beliebt, steht aber auch in der Kritik

Die Zeitschrift Rolling Stone dagegen schreibt, die virtuellen Mitarbeiter:innen könnten damit wahrscheinlich mehr Geld verdienen als so manche echte Ikea-Angestellte. Auch die Wahl der Spieleplattform Roblox kann kritisch gesehen werden.

Anzeige Anzeige

So war die Plattform schon häufiger Klagen von Eltern ausgesetzt, die ihr unter anderem „irreführendes und unfaires Verhalten“ vorwarfen. Dadurch sollten Kinder und Jugendliche dazu gebracht werden, bei Roblox Geld auszugeben, so der Vorwurf.

Die Gen Z wird gezielt angesprochen

Andererseits steht fest, dass Unternehmen, die auch in Zukunft bestehen wollen, potenzielle neue Mitarbeiter:innen auch erst einmal erreichen müssen. Insofern ist der Schachzug von Ikea ein gutes Beispiel dafür, wie Unternehmen mit der Gen Z in Kontakt kommen könnten.

Rolling Stone zitiert eine verantwortliche Mitarbeitern von Roblox so: „Marken, die eine Verbindung zu unserer engagierten Community herstellen, werden für eine Generation im Gedächtnis bleiben, die ihr digitales Leben von ihrem persönlichen Stil bis zu ihren Berufsentscheidungen als genauso wichtig – manchmal sogar wichtiger – als ihr physisches erachtet.“