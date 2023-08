Dasung bringt ersten PC-Monitor mit farbigem E-Ink-Display

Mit dem Paperlike Color hat Dasung den nach eigenen Angaben ersten farbigen E-Ink-Monitor der Welt angekündigt. Der 25,3 Zoll große Bildschirm soll mit 3.000 mal 1.800 Pixeln auflösen.

Augenschonendes E-Ink-Display für den PC

Wie bei E-Book-Readern soll das E-Ink-Display auch am PC-Monitor augenschonender sei als herkömmliche Monitore mit LC-Display. Statt einer Hintergrundbeleuchtung kommt hier wie bei E-Book-Readern üblich Frontlicht zum Einsatz.

Anders als bei E-Book-Readern – zumindest der älteren Generationen – soll die vergleichsweise hohe Bildwiederholrate flüssiges Surfen und Arbeiten mit Office-Anwendungen ermöglichen. Sogar das Schauen von Videos soll funktionieren. Dafür sorgt laut Dasung die hauseigene „ultraschnelle Turbo-Refresh-Technologie“.

Sowohl im Hoch- als auch im Querformat nutzbar

Der E-Ink-Monitor soll sowohl im Hoch- als auch im Querformat einsetzbar sein, wie Golem schreibt. Als Anschlussmöglichkeiten bietet der Paperlike Color HDMI, Displayport und USB-C. In den Monitor integriert sind zudem Stereolautsprecher und ein Kopfhöreranschluss. Auch WLAN sowie die Möglichkeit der digitalen Bildübertragung via Airplay und Miracast sind an Bord.

Wie in einem entsprechenden Werbevideo zu sehen – und auch nicht anders zu erwarten –, reicht die Farbqualität nicht an die herkömmlichen PC-Monitore heran. Dafür kommt der Bildschirm mit viel weniger Energie aus. Für das Büro oder als Zweitmonitor zum Lesen ist das augenschonende Gerät aber sicher eine gute Wahl.

Crowdfunding-Kampagne für Farb-E-Ink-Monitor

Noch hat Dasung keinen Preis verraten. Der Farb-E-Ink-Monitor soll auch nicht gleich in den Verkauf gehen. Zunächst ist eine Crowdfunding-Kampagne auf Indiegogo geplant. Auch hier sind aber bisher noch nicht allzu viele Details zu finden.

Günstig dürfte der PC-Bildschirm aber nicht werden, wenn man auf die bisher schon im Verkauf befindlichen Exemplare mit Grautönen schaut. Den vergleichbaren Monitor Paperlike 253 bietet Dasung in seinem Onlineshop für rund 1.590 Euro an. Das farbige Modell dürfte noch um einiges teurer werden.

