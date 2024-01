Debatte unter Experten: Hat James Webb Hinweise auf außerirdisches Leben gefunden?

Hat das James-Webb-Teleskop etwa schon Spuren außerirdischen Lebens gefunden? In der Astronomie-Community herrscht darüber eine Debatte. Ein paar Beteiligte haben sich in dieser Frage weit aus dem Fenster gelehnt – und andere Expert:innen bemühen sich, zurückzurudern. Doch der Reihe nach.

Anzeige Anzeige

Zeitschriftenartikel als Auslöser

Angestoßen hat die Debatte ein Artikel in The Spectator. Die britische Zeitschrift, die nicht gerade als Autorität in der Naturwissenschaft bekannt ist, veröffentlichte im Januar dieses Jahres einen Text mit der Überschrift „Have we just discovered aliens?“ – haben wir gerade Außerirdische entdeckt?

Der Spectator berief sich unter anderem auf Maggie Aderin-Pocock. Die renommierte Weltraumforscherin am Londoner Department of Physics and Astronomy wurde an Silvester in einer TV-Show gefragt, was ihre Erwartungen für 2024 sind. „Ich denke, wir werden außerirdisches Leben entdecken“, war ihre Antwort.

Anzeige Anzeige

„Starke Beweise für eine Biosignatur in der Atmosphäre eines Exoplaneten“

The Spectator zitierte außerdem Becky Smethurst. Die ebenfalls britische Astrophysikerin äußerte in einem Video auf ihrem Youtube-Kanal ähnlich große Erwartungen. „Ich glaube, wir werden sehr, sehr bald eine Arbeit bekommen, die behauptet, starke Beweise für eine Biosignatur in der Atmosphäre eines Exoplaneten zu haben“, sagte sie. „Sagen wir einfach, es steht auf meiner Bingokarte für 2024.“

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von YouTube Video, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von YouTube Video auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von YouTube Video, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Noch weiter ging der ebenso vom Spectator zitierte Astronaut Tim Peake. „Möglicherweise hat das James-Webb-Teleskop bereits [außerirdisches Leben] gefunden“, raunte er in einem Interview mit CNBC.

Anzeige Anzeige

„Es ist nur so, dass sie diese Ergebnisse nicht veröffentlichen oder bestätigen wollen, bevor sie nicht völlig sicher sind, aber wir haben einen Planeten gefunden, der starke Signale von biologischem Leben auszusenden scheint“, spekulierte der Brite weiter. Er spielt damit auf den Exoplaneten K2-18 b an.

Gibt es also ein Paper, dass gerade in der britischen Astro-Community zirkuliert, aber noch überprüft werden muss? Alles Spekulation und Hoffnungen, doch mit seiner plakativen Überschrift verselbständigte sich der Artikel des Spectator.

Anzeige Anzeige

Schau dir die schönsten Aufnahmen des James-Webb-Teleskops in unserer Bildergalerie an

24 Bilder ansehen James-Webb-Teleskop: Die schönsten Bilder und ihre Bedeutung Quelle: NASA, ESA, CSA, STScI

Expertin rudert zurück

Nachdem sie bemerkte, dass ihr Video hohe Wellen geschlagen hat, stellte Becky Smethurst einige Dinge klar. „Der Sprung von einer ‚potenziellen Biosignatur‘ zu einem ausgewachsenen ‚Alien‘ ist lächerlich“, sagte sie in einem neuen Video – obwohl sie in ihrem ersten Clip das Wort Alien ebenfalls benutzte. Allerdings in Zusammenhang mit einer Suche und nicht einem Fund.

Der Astrophysiker Jonathan O‘ Callaghan meldete sich ebenfalls zu Wort. James Webb betrachte „keinen Gesteinsplaneten detailliert genug, um Biosignaturen finden zu können“, schrieb er auf X. „Die einzigen Planeten, die wir auf diese Weise zu untersuchen begonnen haben, sind die roten Zwergplaneten von Trappist-1, aber nur die innersten Planeten – die wenig bis gar keine Atmosphäre haben“, zitierte ihn Futurism. Das Magazin wies zudem darauf hin, dass die drei im Spectator erwähnten Personen allesamt keine Astrobiolog:innen seien, die zu dem Thema das Fundierteste zu sagen hätten.

Das sagt die Nasa zu den Spekulationen

Was sagt eigentlich die Nasa zu den Gerüchten um das von ihr betriebene James-Webb-Teleskop? „JWST hat noch keine definitiven Beweise für Leben auf einem Exoplaneten gefunden“, so Knicole Colón, stellvertretende Projektwissenschaftlerin für Exoplanetenforschung, auf Nachfrage von Ars Technica.

Anzeige Anzeige

Aber: „Es ist zu erwarten, dass die JWST-Beobachtungen zu einer ersten Identifizierung potenzieller Biosignaturen führen können, die die Bewohnbarkeit eines bestimmten Exoplaneten mehr oder weniger wahrscheinlich machen.“

Mehr zu diesem Thema