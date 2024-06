Default-Mode-Network: Wie du deine Kreativität durch Duschen ankurbeln kannst

Wasser an, Kopf aus – oder doch nicht? (Foto: PeopleImages.com – Yuri A/Shutterstock)

Das Wasser rauscht, plötzlich kommt der Geistesblitz – kennst du das auch? Duschen macht kreativ, verschiedene Erfahrungsberichte teilen das. In der Forschung ist der kreative Schub beim Waschen schon seit mehreren Jahren Thema.

Duschkreativität schon länger Forschungsthema

Bereits verschiedene Experimente haben sich damit beschäftigt, warum uns in unerwarteten Situationen Ideen kommen, die wir an anderer Stelle erwartet hätten. 2019 haben Forscher:innen eine Studie veröffentlicht, die das Default-Mode-Network, kurz DMN, in den Fokus für die Geistesblitze gerückt hat.

Das DMN verbindet verschiedenen Hirnregionen – es soll aktiver werden, wenn die Gedanken ihre eigenen Wege gehen, wie zum Beispiel unter der Dusche. Roger Beaty, Kognitions- und Neurowissenschaftler sowie Leiter des Cognitive Neuroscience of Creativity Lab an der Penn State University, sagte laut dem Magazin National Geographic, das DMN sei „der Zustand, in den das Gehirn zurückkehrt, wenn man nicht aktiv beschäftigt ist“.

Unterbewusst geht es weiter

Dabei würde das DMN auch verarbeiten, was im analytischen Denken eine Rolle spielt. Sprich: Wer ein Problem beim Job während seiner Arbeitszeit lösen will, sich darüber den Kopf zerbricht und schließlich für den Moment kapituliert, schmeißt die Gedanken nicht aus seinem Gehirn. Ohne dass wir es bewusst merken, arbeitet es in unserem Kopf weiter: Das DMN kann anspringen, der Geistesblitz kann kommen.

Allerdings sei nicht allein auf das DMN Verlass: Zwar sorgt es für Kreativität, allerdings braucht es für die Bewertung der Idee und möglicherweise ihre Umsetzung wieder andere Teile des Gehirns.

Tagträume als Kreativitäts-Push

Beaty empfiehlt laut der Wissenschaftszeitschrift, ruhig mal die Gedanken schweifen zu lassen – das käme in der heutigen Zeit immer zu kurz. Schließlich bekommen wir ständig neue Impulse, die auf unser Gehirn wirken. Also: Tagträumen darf auch mal sein.

