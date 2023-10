Deswegen lieben Tesla-Besitzer das iPhone 15 Pro

In den Tesla-Fahrzeugen lassen sich viele Funktionen per App bedienen. Mit dem iPhone 15 Pro muss man das Handy nicht einmal mehr entsperren. (Foto: Shutterstock/Christopher Lyzcen)

Der neue Action-Knopf am iPhone 15 Pro lässt sich mit allerlei Funktionen belegen. Neu ist, dass es auch welche von Fahrzeugen der Marke Tesla sein können. Fahrer:innen entriegelt darüber ihr Auto, öffnen den Kofferraum und aktivieren allerlei Gerätschaften im Inneren – mit einem Knopfdruck. Das berichtet Business Insider.

Und Action: Shortcuts für den Tesla

Über „Kurzbefehle“ konnten Apple-Nutzer:innen schon vorher eine Vielzahl von Steuerbefehlen unter einem zusammenfassen. Solche Skripte konnten zuvor bereits plattformübergreifend etwa über IFTTT angelegt und ausgeführt werden.

Viele Funktionen der Autos lassen sich über die Tesla-App steuern. Findige Tesla-Fahrer:innen programmierten sich also ihre eigenen „Shortcuts“, um etwa die Klimaanlage per Widget fernzusteuern. Der Action-Knopf kann nun auch mit solchen Kurzbefehlen belegt werden. So müssen Anwender:innen das Handy nicht einmal entsperren, um etwa den Wagen zu öffnen.

Aktionstaste konfigurieren: So geht’s

Auf Tiktok und Youtube tummeln sich Kurzvideos, in denen Tesla-Besitzer:innen mit einem iPhone 15 das Auto entriegeln, die Kofferraumklappe öffnen oder schließen, die Sitz- und die Lenkradheizung einschalten und den Überwachungsmodus aktivieren.

Andere zeigen, wie jemand per Action-Button die Fenster herunterlässt, den Ladevorgang startet oder stoppt und die Klimaanlage anwirft.

Die Aktionstaste mit solchen Funktionen zu belegen ist denkbar einfach. In den Einstellungen findet sich das Menü „Aktionstaste“. Mit einem Swipe landet man bei den Shortcuts und kann dort den Tesla-Shortcut auswählen, der die gewünschten Aktionen enthält.

