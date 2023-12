Deutsche Bahn so unpünktlich wie seit 8 Jahren nicht mehr

Verspätete Bereitstellung des Zuges, Verspätung aus vorheriger Fahrt, fehlendes Personal, Baustellen, kaputte Oberleitungen, vereiste Schienen und im Sommer die defekte Klimaanlage: Die Gründe für Verspätungen bei der Deutschen Bahn sind vielseitig. Doch statt besser wurde es auch in diesem Jahr nur schlimmer, was die Pünktlichkeit im Fernverkehr anbelangt. Die Zahlen des vergangenen Monats sind erschütternd: Nur 52 Prozent der ICE- und IC-Züge erreichten ihr Ziel rechtzeitig. Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur.

Ein Hauptgrund für die zunehmenden Verspätungen liegt in einem drastischen Anstieg kurzfristiger Baumaßnahmen im Jahresvergleich. Etwa 75 Prozent der Fernverkehrszüge wurden durch mindestens eine Baustelle ausgebremst, wobei die Deutsche Bahn aufgrund eines erheblichen Sanierungsstaus das Bauvolumen im laufenden Jahr erheblich steigern musste. Doch ein Ende der Baustellenproblematik ist nicht in Sicht. Zusätzliche zwei Milliarden Euro wurden für Baumaßnahmen aufgewendet, und ab dem nächsten Jahr sollen viele kleinere Baumaßnahmen in kompakten Korridorsanierungen gebündelt werden.

Bundesverkehrsminister Volker Wissing machte die unzufriedenstellende Pünktlichkeitsquote an jahrzehntelanger Vernachlässigung der Infrastruktur fest und betonte die Notwendigkeit einer Generalsanierung der Bahn.

Ab wann gilt ein Zug als unpünktlich?

Die Definition von Pünktlichkeit bei der Deutschen Bahn liegt bei weniger als sechs Minuten Verspätung, wobei ausgefallene Züge und verpasste Anschlüsse nicht in die offizielle Statistik einfließen. Im Oktober erreichten die ICE- und IC-Züge des Konzerns lediglich 58,6 Prozent ihrer Halte ohne erhebliche Verzögerung. Ein DB-Sprecher gab laut der Deutschen Presse-Agentur zu, dass die Pünktlichkeit nicht den eigenen Ansprüchen entspreche und den Erwartungen der Fahrgäste nicht gerecht werde.

Die Deutsche Bahn wird somit voraussichtlich auch ihr selbst gestecktes Pünktlichkeitsziel für das laufende Jahr deutlich verfehlen. Zu Beginn des Jahres hatte das Unternehmen eine Pünktlichkeit im Fernverkehr von über 70 Prozent angestrebt. Ein Ziel, das dieses Jahr wohl nicht mehr zu erreichen ist.

