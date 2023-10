Bei Verspätung Explosion: Reddit-Nutzer witzeln über Elon Musk als Deutsche-Bahn-Chef

Bei Twitter ist nach der Übernahme durch Elon Musk praktisch kein Stein mehr auf dem anderen geblieben. Nicht einmal mehr Name und Logo durfte der Kurznachrichtendienst behalten. Keine unspannende Frage ist daher, wie sich das Musk-Management auf andere Unternehmen auswirken würde.

Deutsche Bahn unter Elon Musk

Auf Reddit hat Nutzer:in „flarne“ vor einigen Tagen gefragt, wie die Deutsche Bahn eigentlich aussähe, wenn Musk dort Geschäftsführer wäre? Und die Community hat ihren Ideen freien Lauf gelassen – mit witzigen, aber auch erstaunlich real erscheinenden Ergebnissen.

Mit dem Vergleich zu Twitter vor Augen schrieb etwa Reddit-Nutzer:in „ByGermanKnight“, dass der ICE dann wohl Cybertrain hieße und nur noch zehn Prozent der Mitarbeiter:innen dort arbeiten würden. Außerdem würden alle Züge autonom fahren. Und: Die Deutsche Bahn hieße dann BahnX.

Weitere interessante Ideen umfassen Flammenwerfer-Merchandising bei der Deutsche-Bahn-Tochter Schenker, ein Käfigkampf mit Flixbus- und SCNF-Chefs – der später abgesagt wird – sowie die Einstellung des Kundenservices.

Weniger Züge, dafür aber bald autonom

Im weiteren Verlauf des Threads geht es dann etwas tiefer in die Materie, wie bei der Überlegung von Nutzer:in „Normal_Subject5627“. Demnach würden überhaupt nur noch fünf Prozent der Züge fahren, bei voller staatlicher finanzieller Unterstützung, versteht sich. Und die angekündigten autonomen Züge kämen schon seit fünf Jahren „ganz bestimmt“.

„Jeder Fahrgast darf Hate-Speech-Durchsagen machen, solange keine Kritik an Elon geübt wird.“ (Reddit-Nutzer:in „Quen-Tin“)

Auch nicht ganz von der Hand zu weisen ist der Kommentar von „Quen-Tin“: „Jeder Fahrgast darf Hate-Speech-Durchsagen machen, solange keine Kritik an Elon geübt wird.“ Zum Schmunzeln ist auch der Verweis auf den Roadster im All, auf den sich der Hinweis von „–Ubin–“ bezieht: „Genau so beschissen wie jetzt, nur mit dem Unterschied, dass jetzt ein ICE im All schwebt.“

Reddit-Idee: Sitzen kostet extra

Schaut man auf die aktuelle Entwicklung bei X/Twitter, wo Musk gerade Gebühren für die Nutzung von Basisfunktionen testet, sind auch folgende Dinge nicht auszuschließen: Vorrang für Privatzüge, Bahnstreiks wegen Konfrontation mit Gewerkschaften oder Extrakosten für das Sitzen in Zügen.

Kaum vorstellbar – aber, wer weiß – sind dagegen die Visionen von Nutzer:in „Katana_sized_banana“, wonach Verspätungen mit einer Explosion des Zuges enden und die Züge während der Fahrt wichtige Teile verlieren könnten. Auch dass die Züge am Bahnhof aus Effizienzgründen nicht mehr vollständig stehenbleiben, ist hoffentlich nur ein Horrorszenario.

Bei Bahn-Kauf: Thread vor Musk verstecken

Fazit: Beim Lesen des Reddit-Threads bleibt einem schnell das Lachen im Halse stecken. Angesichts dessen kann man nur hoffen, dass Elon Musk die Bahn nicht übernimmt – und dass er, falls doch, diesen Thread nicht liest.