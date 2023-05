Deutschland streitet über Brötchentaste, Japan verbietet Parken auf öffentlichen Straßen

Parken ist in Deutschland oft ein leidiges Thema. Gerade in großen Städten ist es schwierig, einen passenden Parkplatz zu finden. Egal, ob am Wohnort oder wenn man nur mal kurz in die Stadt möchte: Scheinbar sind alle Parkplätze konstant belegt.

Ob die debattierte Brötchentaste die Situation verbessert, wird sich zeigen müssen. Die Japaner haben derweil eine weitaus elegantere Lösung für das Problem, wie die Wirtschaftswoche herausstellt.

Wer in Japan ein Auto kaufen möchte, muss vorher nachweisen können, dass er über einen passenden Parkplatz verfügt. Dieser muss zusätzlich vom Staat genehmigt werden. Vorher gibt’s kein Auto vom Autohändler.

Parkplätze sind meist ausreichend vorhanden

Diese Regel sorgt dafür, dass jeder Autobesitzer einen Parkplatz hat, auf dem er das Auto abstellen kann, wenn er es nicht braucht. Außerdem wird auf diese Weise gewährleistet, dass das nötige Angebot an Parkplätzen vorhanden ist.

Viele Grundstücksbesitzer bieten Parkplätze an, die gemietet werden können. Das Angebot lohnt sich vor allem für Menschen, die in der Stadt leben und ihr Auto nicht auf dem eigenen Grundstück parken können.

Außerdem hält es die Straßen und öffentliche Parkplätze frei. Das Parken auf öffentlichen Straßen ist hier sowieso oft sehr eingeschränkt oder teilweise gar nicht erlaubt. In der Nacht zum Beispiel werden in vielen Städten keine Autos am Straßenrand geduldet.

Nahverkehr macht’s möglich

Zusätzlich sorgt der verlässliche und pünktliche Nahverkehr dafür, dass viele Japaner in den Städten ihr Auto meist stehen lassen. Eine Fahrt mit dem Nahverkehr ist zudem in vielen Fällen schneller und günstiger.

Das Auto kommt daher vor allem bei längeren Touren zum Einsatz oder wenn es aufs Land gehen soll. Auch so werden öffentliche Parkplätze nicht unnötig belastet und für die freigehalten, die sie wirklich brauchen.

So ein Modell könnte in Deutschland ebenfalls Sinn ergeben, wäre aber sicherlich nicht kurzfristig oder einfach umsetzbar. Hin und wieder könnten wir uns aber etwas von den Japanern abschauen.

