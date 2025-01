Die Macht der Shopping-Apps: Warum die Handelsketten uns mit Rabatten ihre Apps schmackhaft machen

Egal ob Lidl, Rewe oder Edeka, DM oder Rossmann, Obi oder Hornbach – nahezu jede Supermarkt-, Drogerie- oder Baumarktkette bietet inzwischen den Kund:innen eigene Apps an. In einigen Fällen informieren diese über Sonderangebote, in den meisten Fällen kann man damit bestimmte Waren kurzfristig günstiger bekommen, wenn man die App an der Kasse vorzeigt. Manchmal enthalten diese auch eine Bezahlfunktion oder ein Loyalty-Programm, bei dem die Kund:innen für jede Transaktion Punkte sammeln, die im Nachgang eingetauscht werden können.

Insbesondere über die Rabatte und Sonderaktionen profitieren die Kund:innen stark von den Apps – und meist gibt auch dies den Ausschlag dafür, eine solche App zu installieren. Insbesondere bei Markenprodukten, die eine hohe Handelsspanne haben, kann das Unternehmen gut mit dem Rabatt spielen. Allerdings ist damit auch der Trend verbunden, dass die bislang allgemein gültigen Vergünstigungen nur noch an App-Kund:innen gegen deren Identität und Nutzungsdaten gewährt werden.

Wie viele Kund:innen die jeweilige App installiert haben, dazu machen die Handelsketten keine genauen Angaben. Auffällig ist aber, dass in den jeweiligen Rubriken der deutschen App-Charts für die Mobilbetriebssysteme die Apps bei entsprechenden Kampagnen weit nach oben kommen, teilweise sogar internationale Apps der jeweiligen Rubrik überholen. Doch auch diese Zahlen sagen letztlich nur tendenziell etwas über die tatsächliche Häufigkeit der Nutzung aus.

Wie verbreitet diese heute bereits sind, zeigen immerhin einige Zahlen des Branchenverbands Bitkom. Demnach hatten (Stand Sommer 2024) bereits 58 Prozent der Deutschen mindestens eine der Apps auf dem Smartphone, im Schnitt waren es sogar drei Supermarkt-Apps (in der konkreten Befragung übrigens tatsächlich nur auf Lebensmittelketten bezogen). „Auch rein stationären Lebensmittelhändlern bietet sich durch eigene Apps also die Möglichkeit, ihre Services rund um den Einkauf und dessen Planung auszubauen und so die Kundenbindung zu erhöhen“, sagt Bianka Kokott, Referentin Digitale Transformation beim Bitkom.

Zusätzliche Insights durch Kundenbindung und Personalisierung

Und hier liegen in der Tat zwei der zentralen Beweggründe für die Handelsketten, dies zu tun: Kundenbindung und Personalisierung. Kund:innen können jederzeit über das persönlichste Endgerät angesprochen werden, erhalten im besten Fall genau für die Produkte, die sie schätzen und gekauft haben, Trigger und können nicht zuletzt auch situativ am Point of Sale, also im Laden selbst erreicht werden. Impulskäufe nicht ausgeschlossen, sondern eher sogar wahrscheinlich. Somit ist die App zugleich für Händler:innen aber auch ein optimaler Weg, die Personalisierung voranzutreiben und Kund:innen, die regelmäßig ein bestimmtes Produkt erworben haben, Waren vom selben Hersteller anzubieten oder zum Upselling vergünstigt zu präsentieren.

Hinzu kommen umfassende Einblicke einerseits in das kumulierte Nutzungsverhalten der Kund:innen einer bestimmten Filiale als auch in die Einkaufsgewohnheiten jedes:r einzelnen App-Nutzer:in. Dass die Unternehmen überhaupt diese konkreten Fragen stellen können, hat mit der Tiefe der Insights zu tun, die in den letzten Jahren im Onlinehandel möglich wurden – und angesichts der Multichannel- und Omnichannel-Ansätze hätte man diese naturgemäß gerne auch im Laden, dem letzten blinden Fleck einer Handelskette mit Filialen und Onlinehandel.

Customer Journey online und offline verstehen

Denn klar ist inzwischen, dass eigentlich keine Kaufentscheidung mehr ausschließlich dem Online- oder Präsenzhandel zuzuordnen ist. Zu verstehen ist das am besten an dem Beispiel einer neuen Tiefkühlpizza. Über deren Existenz erfährt der Kunde über ein Werbeplakat oder ein Sonderangebot im Laden. Weiter geht’s, indem sich der Kunde oder die Kundin dann online darüber informiert, vielleicht ein Social-Media-Posting liked oder an einem Gewinnspiel teilnimmt oder sich mit Freunden oder Familienmitgliedern über das Produkt austauscht. Diese „Customer Journey“ nachzuvollziehen und abzubilden, ist Ziel des Marketings – verbunden mit dem Ziel, Kund:innen genau dann und dort zu erreichen, wo sie gerade ansprechbar sind.

All das geht umso besser, je mehr Daten zum:r jeweiligen Kund:in verfügbar sind. Und diese können mindestens zu einem bestimmten Kundenkonto zugeordnet werden, also einem:r bestimmten iOS- oder Android-Nutzer:in mit Geburtsdatum, Wohnort (teilweise sogar Adresse), Zahlungsmittel und mehr. Dabei ist es für die Handelsketten gar nicht in erster Linie, die genaue Identität des Kunden oder der Kundin zu kennen, viel wichtiger ist die Zuordnung zur jeweiligen (pseudonymen) Kundenhistorie, also der Blick in den Einkaufswagen, der Rückschlüsse auf Familienstand, Haushaltsgröße, Berufstätigkeit, Ernährungsgewohnheiten und andere Lebensumstände erlaubt.

Doch naturgemäß schließen die Apps auch einige Kund:innengruppen von der Nutzung aus oder benachteiligen sie: jene, die aus sozialen Gründen nicht über ein entsprechendes Smartphone verfügen, aber auch viele ältere Menschen, die sich durch das Thema kognitiven überfordert fühlen. Umgekehrt können Shopping-Apps auch aufgrund der zahlreichen Trigger eine psychologische Gefahr für Kund:innen darstellen, die mit dem Kommunikationsdruck und den Fomo-Tendenzen überfordert sind.

App-Kund:innen kaufen mehr und auch neue Produkte

Laut einer Studie des Consulting-Spezialisten Simon Kucher zusammen mit Appinio geht die Rechnung der Einzelhändler:innen im Hinblick auf eine engere Kund:innenbindung auf: Demnach kauft etwa die Hälfte aller Befragten aufgrund von Rabatt-Apps mehr oder häufiger dort ein – und fast jede:r Zweite (47 Prozent) wählt Waren aufgrund von Produktvorschlägen der Apps aus, 69 Prozent entscheiden sich anhand der gewährten Rabatte. Und 56 Prozent testen auch mal neue Produkte, was wiederum den Handelsketten zu zusätzlichem Einfluss auf die Hersteller verhilft (im Falle von Rabatten sind das sogar 65 Prozent).

Unterm Strich, das versprechen zumindest Hersteller solcher Apps, könnten die Händler:innen mit 20 bis 30 Prozent mehr Umsatz der jeweiligen Nutzer:innen rechnen. Das dürfte einerseits damit zu tun haben, dass Konsument:innen auch Kaufentscheidungen treffen, obwohl sie ein Produkt gar nicht zwingend benötigen, andererseits aber auch damit zu tun haben, dass die Entscheidung eher für den oder einen der Händler ausfällt, deren App man installiert hat, der Kauf also zum gewünschten Laden kanalisiert wird.

Laut der Simon-Kucher-Studie ist die Lidl-Plus-App mit 62 Prozent die meistgenutzte App im FMCG-Einzelhandel. Dahinter folgen die Apps von Rewe (53 Prozent) und die von dm (44 Prozent). Ändern könnte sich diese Rangfolge im Laufe des Jahres – denn dem Vernehmen nach soll Aldi im Laufe des Jahres eine vergleichbare Shopping-App auf den Markt bringen.

Ausblick: Wie Handelsketten zu Werbeplattformen werden

Doch der Erfolg der Supermarkt-Apps wird sich mittelfristig nicht nur auf die Handelskonzerne selbst und deren Filialen erstrecken. Erste Entwicklungen bei uns und Trends in anderen europäischen Ländern lassen erahnen, dass die Markenwelten weit über den Lebensmittel- und Drogeriehandel hinausgehen könnten. Die Cross-Promotion der Schokoriegelmarke zum Kinderfilm, die Kooperation zwischen Baumarkt und Tankstelle via Tankrabatt, die Kosmetik-Promotion, die eine Werbekombination mit dem dazu passenden Modelabel eingeht und nicht zuletzt die Kombination aus Sport und gesunder Ernährung – die Handelsketten werden hier in den nächsten Jahren mehr Macht bekommen und unter anderem den klassischen Werbemedien ihren bisherigen Stellenwert streitig machen.

Erste Handelsketten wie Rewe und Obi verzichten bereits heute auf die gedruckten Angebotsflyer, was weit mehr als ein Akt der Nachhaltigkeit, sondern scharf kalkuliert ist. Und für die klassischen Zeitungsverlage macht sich das bereits schmerzlich bemerkbar: Die als „Schweinebauchanzeigen“ verspotteten Anzeigen und Werbebeileger, die über Jahrzehnte ein festes Einkommen der Verlage waren, sind weniger geworden oder in einigen Fällen zugunsten der Apps ganz verschwunden. Warum das so ist, kann jeder anhand des Nutzungsverhaltens im eigenen Umfeld erahnen.

