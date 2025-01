Diese Apple-Geräte sind jetzt „Vintage“: Was das für euch bedeutet

Ab Januar 2025 zählt Apple alle Modelle der Apple Watch Series 4 als „Vintage“. Die Uhr gibt es jeweils in den Größen 40 und 44 Millimetern in einer Aluminium- und Edelstahl-Version. In Deutschland war die Uhr Ende September 2018 erstmals im Handel erhältlich.

Apple Watch 4 ohne Software-Support

Der Software-Support für die Apple Watch Series 4 wurde schon offiziell im September 2024 eingestellt, gemeinsam mit der Apple Watch Series 5 – die Uhren laufen also noch auf watchOS 10.

Produkte bei Apple gelten als Vintage, wenn sie vor mehr als fünf und weniger als sieben Jahren verkauft worden sind und können noch repariert werden. Ab sieben Jahren gelten sie dann als „obsolete“ – Apple selbst nennt sie auf Deutsch abgekündigt. Ab diesem Zeitpunkt wird der Hardware-Service eingestellt und Serviceanbieter können keine Ersatzteile mehr für besagte Produkte bestellen.

Macbook Pro ebenfalls auf der Liste

Auch das 15-Zoll-MacBook Pro von 2019 findet ihr neu auf der Vintage-Liste. Das Gerät stammt von 2019 und ist als vorletztes Modell mit Intel-Prozessoren ausgestattet. Das Gerät wurde dann durch das etwas größere Nachfolgermodell mit 16 Zoll ersetzt, was ebenfalls noch keine Apple-CPU besaß. Danach war mit Intel-Chips Schluss. Anders als die Uhr läuft das Macbook aber noch mit der neuesten macOS-Version.

Vintage-Liste: Hier seht ihr alle Geräte

Mitte 2024 fügte Apple auch die erste Generation der Airpods und das iPhone X der Liste hinzu. Wenn ihr schauen möchtet, ob eure alten Smartphones ebenfalls Vintage oder schon veraltet sind, könnt ihr diesen Link anklicken.

