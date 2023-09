Google Maps – aber mit Zeitmaschine: Diese Website zeigt dir die Erde zu Dino-Zeiten

Die Expert:innen haben die Website Ancient Earth Globe publiziert, die uns durch die Zeit reisen lässt. Sie soll vereinfacht aufzeigen, wie sich unser Planet im Verlauf der Millionen Jahre verändert hat.

Anzeige Anzeige

Die Seite, die vom Geologen Christopher R. Scotese ins Leben gerufen wurde, geht quasi als Google Maps für die Zeit der Dinosaurier durch.

Plattentektonik der letzten 1000 Millionen Jahre

Mit seinem Projekt „Paleomap“ will Scotese die Plattentektonik der letzten 1000 Millionen Jahre rekonstruiert haben. Wer sich auf Zeitreise begeben will, kann dabei auf faszinierende Weise erleben, wie sich Kontinente und Weltmeere in der Eiszeit oder der Kreidezeit verteilt und verändert haben.

Anzeige Anzeige

Die Bedienung der Homepage soll leicht von der Hand gehen – inklusive einiger Add-ons. Mittig auf dem Bildschirm des Endgeräts gibt es stets die um sich selbst drehende Erde. Am oberen Bildschirmrand informieren die Expert:innen in einer Zeitleiste, „wie die Erde vor (x) Millionen Jahren“ aussah.

Suche nach spezifischen Städten

Wer auf das x klickt, öffnet ein weiteres Menü. Dann kann man sich durch einen Zeitraum von vor 750 Millionen Jahren bis zur Gegenwart klicken. Mit den entsprechenden Maustasten bewegt man sich dann vor- oder rückwärts im Zeitstrahl.

Anzeige Anzeige

Wer möchte, kann nun spezifisch nach Städten suchen und sich ansehen, wie sich der entsprechende Standort verändert hat. Ein weiteres Menü am oberen rechten Rand führt zu wichtigen evolutionären Ereignissen. Wer beispielsweise vor 750 Millionen Jahren eine Stadt in die Suche eingibt, wird logischerweise keine finden. Damals war die Erde nämlich überwiegend von Gletschern bedeckt. Es entstanden neue Lebensformen wie Rot- und Grünalgen.

Am Ende der Kreidezeit hatten die Kontinente bereits eine ähnliche Anordnung wie heute, wobei sich München und andere süddeutsche Städte bereits auf festem Land befanden. Städte wie Hamburg oder Berlin lagen jedoch noch unter Wasser.

Anzeige Anzeige

So sah die Erde zur Dino-Zeit aus

Um die Dinosaurier zu finden, muss man im Menü 240 Millionen Jahre auswählen.

Es ist eine Art Übergangsphase, in der sich die Erde gerade vom größten Massensterben der Weltgeschichte erholt hat, bei dem fast das komplette Leben auf der Erde ausgelöscht worden wäre.

Während der Triasperiode war der Sauerstoffgehalt aufgrund des Aussterbens vieler Landpflanzen sehr niedrig. Gleichzeitig entwickelten sich in dieser Zeit die erste säugetierähnlichen Lebewesen – inklusive der ersten Dinosaurier. Beachtenswert ist, dass es während der Trias nur eine riesige Landmasse gab, nämlich den Superkontinent Pangäa.

Anzeige Anzeige

Auf der Homepage in der Animation ist ebenfalls zu erkennen, dass das Zeitalter der Dinosaurier ungefähr 165 Millionen Jahre andauerte. Umso schöner, dass wir dank Paleomap trotzdem noch einen Blick darauf erhaschen können.

Mehr zu diesem Thema Google Google Maps