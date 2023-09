News Artikel merken

Einkaufswagen bei deutschem Discounter lässt sich per App entsperren – lasst es trotzdem sein

Ein neuartiger Einkaufswagen beim Lebensmitteldiscounter Netto lässt sich per App freischalten. Das klingt erst einmal praktisch, hat aber auch Nachteile in Sachen Datenschutz. Ob die Kund:innen den neuen Service, der zunächst in einzelnen Filialen startet, annehmen, bleibt daher abzuwarten.