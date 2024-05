Mit Display im Helm: SpaceX zeigt erstmals den neuen Raumanzug

Elon Musks Raumfahrtunternehmen SpaceX hat kürzlich neue Raumanzüge vorgestellt. Die sind speziell entwickelt für sogenannte Spacewalks oder Extravehicular Activities (EVA), bei denen Astronauten außerhalb ihres Raumschiffs im Weltraum arbeiten.

Anzeige Anzeige

Die neuen Modelle basieren auf den Anzügen, die bereits von SpaceX-Astronauten während Einsätzen mit dem Dragon-Crew-Raumschiff getragen werden. Zu den Verbesserungen zählen eine erhöhte Mobilität und ein Heads-Up-Display im Helm, das Daten wie Druck, Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit des Anzugs anzeigt.

Zusätzliche Features sind eine neue Kamera am Helm sowie verbesserte Dichtungen und Druckventile, die die Sicherheit der Astronauten im luftleeren Raum gewährleisten sollen, wie auf der SpaceX-Website erläutert wird.

Anzeige Anzeige

Anzug kommt bald zum Einsatz

Der neue Raumanzug wird nicht lange auf seinen ersten Einsatz warten müssen. Er ist für die bevorstehende Polaris-Dawn-Mission vorgesehen, die unter anderem von dem Milliardär Jared Isaacman finanziert wird.

Die Mission ist für den Sommer 2024 geplant und soll insgesamt fünf Tage dauern. An Bord des Dragon-Raumschiffs werden vier Astronauten sein, einschließlich Isaacman selbst. Ein Highlight der Mission wird der erste kommerzielle Spacewalk, bei dem gleich vier Astronauten gleichzeitig dem Vakuum des Weltraums ausgesetzt sind.

Anzeige Anzeige

Der Anzug verfolgt größere Ziele

Der Einsatz markiert aber nur den Anfang für den Anzug. SpaceX hat größere Ambitionen für das Design, das darauf ausgelegt ist, in Massenproduktion hergestellt zu werden. Wie das Unternehmen auf X mitteilte, ist der Bau einer Basis auf dem Mond und einer Stadt auf dem Mars ein langfristiges Ziel.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von X Corp., die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von X Corp. auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von X Corp., jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Anzeige Anzeige

Der bevorstehende Spacewalk dient also als erster praktischer Test für ein skalierbares Anzugsdesign. SpaceX betont, dass die Anzüge eine Schlüsselrolle dabei spielen werden, die Vision einer multiplanetarischen Menschheit zu verwirklichen.

Mehr zu diesem Thema