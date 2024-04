Galaktisches Fotoshooting: SpaceX-Rakete im perfekten Moment vor dem Mond abgelichtet

Eine Falcon-Heavy-Rakete von SpaceX ist der Star auf einem Foto, das sie auf ihrem Flug vor dem Mond zeigt. Das Bild, eingefangen von dem Fotografen Pascal Fouquet aus Orlando in Florida, zeigt die Silhouette der Rakete, wie sie zwischen dem Mond und der Kamera fliegt.

Dabei sorgt der mächtige Antrieb der Rakete für eine verschwommene Darstellung des Mondes an dessen Unterseite. Diese Aufnahme hat Fouquet den ersten Platz bei den Sony World Photography Awards 2024 beschert.

Foto setzt einiges an Planung voraus

Fouquet hat die SpaceX-Rakete festgehalten, die am 28. Dezember vom Kennedy Space Center der Nasa in Florida startete. An Bord befand sich das geheimnisvolle X-37B-Raumschiff.

Die Planung seines Fotos begann Fouquet nur 48 Stunden vor dem Start der Rakete. Die Suche nach einem idealen Standort war herausfordernd, da nur begrenzt Plätze für die Aufnahme zur Verfügung standen.

„Letztendlich habe ich mich für eine etwas unkonventionelle Wahl entschieden – ein offenes Feld hinter einem Hospizzentrum, 22 Kilometer von der Startrampe entfernt“, erklärte er Space.com in einer E‑Mail.

Fouquet stellte seine Kamera so ein, dass der Mond in allen Details zu sehen ist, während von der Rakete aufgrund des mangelnden Lichts nur die Umrisse eingefangen werden konnten.

Weitere spektakuläre Fotos

Das Bild der Falcon Heavy ist nur eines von vielen Bildern, die bei den Sony World Photography Awards 2024 ausgezeichnet wurden. Teilnehmer aus verschiedenen Ländern haben es geschafft, die Jury mit ihren einzigartigen Perspektiven zu überzeugen.

Interessierte können sich alle Bilder auf der Website der World Photography Organisation anschauen.

