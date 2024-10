Donald Trump redet über die Zerschlagung von Google – weil ihm Suchergebnisse nicht gefallen

In einem Interview mit Bloomberg-Chefredakteur John Micklethwait hat Donald Trump in mittlerweile bekannter Weise Wörter zu einer Art Sätzen zusammen gereiht, die letztlich wenig Sinn ergeben. Micklethwait hatte den Vorschlag des US-Justizministeriums, Google möglicherweise aufzuspalten, erwähnt und Trump gefragt, ob er der Auffassung sei, Google müsse zerschlagen werden.

Trumps übliche Manipulationsvorwürfe gegen Google

Trump antwortete umschweifig und ohne konkrete Linie:

Micklethwait hakte nach: „Also würden Sie sie auflösen, mit anderen Worten?“ Trump blieb vage und bestätigte nur, er würde „etwas tun“, bevor er sich unvermittelt dem Thema China widmete:

Trump will „die Dinge gerechter“ machen

Insgesamt gehe es ihm aber nicht so sehr um eine Zerschlagung Googles, so Trump. Man müsse einfach „die Dinge gerechter“ machen:

Ich denke, es ist eine Bedrohung. Ehrlich gesagt denke ich, dass alles eine Bedrohung ist. Es gibt nichts, was keine Bedrohung darstellt. Aber manchmal muss man sich durch diese Bedrohungen kämpfen. Wie bei Google: Ich bin kein Fan von Google. Sie behandeln mich schlecht. Aber werden Sie das Unternehmen dadurch zerstören? Wenn Sie das tun, werden Sie das Unternehmen zerstören? Was man tun kann, ohne das Unternehmen zu zerschlagen, ist, dafür zu sorgen, dass es fairer wird. Sie behandeln mich wirklich sehr schlecht. Oh, und er sagte mir: „Auf keinen Fall, Sie sind die Nummer eins bei Google, wenn es um Geschichten geht.“ Was mir ehrlich gesagt wahrscheinlich sinnvoll erscheint, denn die meisten davon sind schlechte Geschichten, aber das sind nur Kleinigkeiten, oder? Und sie sind nur wegen der Fake News schlecht. Denn die Nachrichten sind wirklich gefälscht. Das ist das, was wir wirklich in Ordnung bringen müssen. Wir müssen unsere Presse in Ordnung bringen, weil wir eine korrupte Presse haben.