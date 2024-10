Diese 3 neuen KI-Funktionen bringt Google in die Suche

Am Donnerstag hat der kalifornische Suchmaschinenbetreiber Google drei neue KI-Integrationen in die klassische Suche vorgestellt. Sie ergänzen die bereits bekannte KI-Übersichtsfunktion, die Links zu namhaften Publishers enthält und die neuerdings auch mit Werbung gebucht werden kann.

Anzeige Anzeige

Lens und Circle to Search aufgebohrt

Die neuen Möglichkeiten erweitern die schon 2017 eingeführte Lens-Funktion und das seit wenigen Monaten verfügbare Circle to Search. Zudem experimentiert Google mit KI-Ergebnissen in der Suchfunktion, zunächst aber nur für Rezepte.

Mit der Lens-Funktion kann bereits bilderbasiert gesucht werden. Jetzt wird das Feature um eine Sprachsuche ergänzt, sowie um die Möglichkeit, Videos zur Suche zu verwenden. Dazu richtet ihr in der Google-App für Android und iPhone eure Kamera auf etwas Bewegliches. In der Demo hat Google dafür einen Fischschwarm, der im Kreis schwimmt, verwendet. Dann nehmt ihr davon ein Video auf und fragt Lens etwa „Warum schwimmen sie zusammen?“. Eine Erklärung sollte folgen.

Anzeige Anzeige

Zudem soll die bisher schon vorhandene Shopping-Unterstützung durch Lens nun drastisch bessere Ergebnisse liefern.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von X Corp., die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von X Corp. auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von X Corp., jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Um die Funktion zu nutzen, müsst ihr für Search Labs registriert sein. Die Sprachsuche funktioniert derzeit nur für englische Fragen, aber auch mit der bisher schon verfügbaren Bildsuchfunktion.

Anzeige Anzeige

Eine der spannendsten Neuerungen des Jahres war wohl das zunächst auf Samsung- und Pixel-Smartphones eingeführte Circle to Search. Das funktioniert so, dass Nutzer:innen ein Objekt in einem Bild einkreisen und danach suchen lassen können.

Das funktioniert jetzt auch für Musik. Hört ihr einen Song, könnt ihr Circle to Search aktivieren und auf das Notensymbol neben der Suchleiste am unteren Rand der Seite tippen. Google wird dann Informationen zu dem Titel bereitstellen.

Anzeige Anzeige

KI-verbesserte Suchergebnisseite kommt

Die dritte Neuerung betrifft das Aussehen der Suchergebnisseite insgesamt. Am oberen Rand sollen künftig von der KI ausgewertete Ergebnisse zu sehen sein, die mehr Kontext zum Suchbegriff liefern. Google startet damit, Rezepte auf diese Weise zu zeigen und etwa Kontext zu den zu verwendenden Zutaten zu liefern.

Ebenso soll das System weitere Ideen anbieten. Die von der KI angereicherten Suchergebnisse sind vorerst auf das genannte Thema begrenzt und nur in den USA verfügbar.