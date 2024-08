Circle to Search: Samsung bringt die KI Suche endlich auf weitere Geräte

Circle to Search: Eines der KI-Highlights des Galaxy S24 Ultra und Pixel 8 Pro landet nun auf Samsungs Mittelklasse-Smartphones. (Foto: t3n)

Samsung weitet einige seiner Galaxy-AI-Funktionen auf andere Modelle als die Spitzenmodelle wie das Galaxy S24 (Test) und das Galaxy Z Fold 6 aus: Einige seiner Mittelklasse-Smartphones und -Tablets erhalten im Laufe des Augusts per Update die praktische KI-Funktion „Circle to Search“.

„Circle to Search“ für Galaxy-A-Modelle

Samsung hat angekündigt, die KI-Suche „Circle to Search“ per Update auf die Mittelklassemodelle der Galaxy-A-Serie zu bringen. Konkret nennt der Hersteller die Modelle Galaxy A34, Galaxy A35, Galaxy A54 und Galaxy A55. Auch die Tablets der Serie Tab S9-FE sollen mit der Funktion ausgestattet werden, wie der Hersteller in einer Pressemitteilung schreibt.

Mit der von Google entwickelten Funktion „Circle to Search“ können Nutzer:innen auf dem Bildschirm ihrer Smartphones angezeigte Inhalte einkreisen und anschließend danach suchen lassen. Neben der Suche nach Produkten können nun auch ganze Texte markiert und übersetzt oder QR- und Barcodes gescannt werden. Hier eine Demo:

Samsung will Galaxy AI möglichst vielen Nutzer:innen anbieten

Samsung durfte Googles Circle to Search exklusiv auf den Geräten der Galaxy S24-Serie einsetzen – erst später brachte Google die KI-Suche auf die eigenen Pixel-Geräte. Inzwischen ist die Funktion über ein Update auf One UI 6.1 auch auf weiteren älteren Samsung-Topmodellen wie dem Galaxy S22 und S23 sowie auf Google-Smartphones wie dem Pixel 8 und älter verfügbar. Auch das neue Pixel 9 Pro verfügt unter anderem über diese KI-Funktion.

Samsung hat sich zum Ziel gesetzt, bis Ende 2024 möglichst viele Galaxy-Geräte mit KI-Funktionen auszustatten. Der Hersteller spricht von mehr als 100 Millionen Geräten. Welche weiteren Galaxy-Produkte ein KI-Update erhalten sollen, verriet der Hersteller nicht. Interessant ist jedoch, dass das Galaxy A35 und A55 im März zunächst ohne KI-Funktionen angekündigt wurden.

