Update veröffentlicht: Google Lens erkennt jetzt Hauterkrankungen und gut sitzende Klamotten

Google Lens ermöglicht Nutzern der Google-App seit 2018, mit ihrer Kamera zu suchen, was sie sehen, ein Foto oder einen Screenshot aufzunehmen oder beim Surfen lange auf ein Bild zu drücken, um daraufhin eine Reihe visueller Ergebnisse zu erhalten. In einem am Mittwoch veröffentlichten Beitrag hat Google jetzt eine Reihe neuer Suchverbesserungen angekündigt. Diese sollen darauf abzielen, das Benutzererlebnis in verschiedenen Branchen zu verbessern.

Die virtuelle Anprobe soll Nutzern im Shopping-Tab zeigen, wie ein online zum Verkauf stehendes Kleidungsstück in ihrer Größe aussehen könnte. Google wird seine Bilderzeugung mittels KI-Diffusion nutzen, um das Kleidungsstück auf eine breite Palette von 40 verschiedenen Körpertypen zu übertragen. Diese reichen von XXS bis 4XL, wobei Google gegenüber Gizmodo erklärte, dass die Funktion derzeit noch auf Oberteile für Frauen beschränkt ist. Das soll sich allerdings in Zukunft ändern. Zudem stehen bisher nur Kleidungsstücke von Markenherstellern für die virtuelle Anprobe zur Verfügung.

Hauterkrankungen per KI erkennen

Die neu von Google eingeführte Funktion Derm Assist soll es ermöglichen, potenzielle Hauterkrankungen frühzeitig selbst zu erkennen. Nutzer fotografieren betroffene Hautstellen, laden bis zu drei Fotos in die App hoch und füllen anschließend einen Fragenkatalog zu möglichen Symptomen und ihrem Hauttyp aus. Das KI-Tool nutzt die Fotos und Informationen, vergleicht sie mit 288 Krankheiten, die im System hinterlegt sind, und liefert mögliche Krankheiten sowie weiterführende Weblinks. Laut Google seien alle Informationen im Vorfeld durch Dermatologen geprüft worden.

Auch für sein Reiseportfolio hat Google einige Updates vorgestellt. Die Immersive-View-Funktion, mit der Benutzer 3D-Stadtmodelle erkunden können, wurde auf die Standorte Florenz, Venedig, Dublin und Amsterdam ausgeweitet. Darüber hinaus können Benutzer jetzt auf eine detaillierte Ansicht von mehr als 500 Attraktionen auf der ganzen Welt zugreifen.

Neu ist außerdem die Navigationsfunktion „Auf einen Blick“. In ausgewählten Städten kann bei der Auswahl einer Route der Weg im Detail angezeigt werden. Die Funktion nutzt künstliche Intelligenz, um den Verkehr und das Wetter zum Zeitpunkt der Abfahrt und der Ankunft zu simulieren und mögliche Verkehrsbehinderungen anzuzeigen. Die Funktion soll sowohl für Auto- und Fahrradwege als auch für Fußwege erhältlich sein.

