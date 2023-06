Azure, AWS, Google: Das sind die 10 größten Cloud-Provider der Welt

Der Cloud-Markt für Infrastruktur-Services ist in den vergangenen Jahren kräftig gewachsen. 2022 soll der Umsatz mit Cloud-Computing weltweit rund 491 Milliarden Dollar betragen haben, nach 413 Milliarden Dollar im Jahr zuvor. Tendenz: weiter stark steigend.

Von der Nachfrage profitieren insbesondere die ohnehin schon umsatzstärksten Anbieter. Drei von ihnen, Microsoft, Amazon und Google, dominieren den Markt schon seit Jahren nach Belieben. Seit längerem halten die drei Tech-Konzerne mit ihren Cloud-Plattformen einen gemeinsamen Marktanteil von knapp zwei Dritteln.

Die 10 größten Cloud-Provider in der Übersicht

Alle übrigen Cloud-Provider kommen zusammen auf einen Marktanteil von rund einem Drittel. Darunter finden sich durchaus prominente Namen, die allerdings in den vergangenen Jahren ihre Marktanteile auf dem Cloud-Computing-Markt nicht oder in nur geringem Ausmaß ausbauen konnten.

10. Dell Technologies

Der US-amerikanische Computer- und Speichersysteme-Hersteller aus dem texanischen Round Rock hatte im Zuge der EMC-Übernahme 2016 auch das auf Cloud-Computing spezialisierte Softwareunternehmen VMware an Bord geholt. Die von VMware unterstützte Dell Technologies Cloud hat aber nur einen Marktanteil von unter zwei Prozent, wie ein Ranking des Technology Magazine offenbart.

9. Huawei

Die Huawei Cloud des chinesischen Tech-Konzerns kommt zwar in China auf einen Marktanteil von 18 Prozent, muss sich aber weltweit mit zwei Prozent Marktanteil zufrieden geben. Das könnte sich ändern, wenn die im vergangenen Jahr angekündigte internationale Cloud-Offensive Erfolg zeigen sollte.

8. Tencent

Ebenfalls im chinesischen Shenzhen beheimatet und mit einem weltweiten Marktanteil von zwei Prozent ausgestattet ist die Tencent Cloud. Die Lösung des Wechat-Anbieters ist führend bei großen Konzernen, die in China Fuß fassen wollen.

7. Oracle

Der texanische Oracle-Konzern bietet seine Oracle Cloud als Computing-Service mit Servern, Speichernetzwerk und Applikationen über sein weltweites Netzwerk an konzerneigenen Datenzentren an. Der Lohn: zwei Prozent weltweiter Marktanteil am Cloud-Computing-Markt.

6. Salesforce

Der kalifornische Cloud-Infrastruktur-Anbieter Salesforce hat sich auf CRM-Software spezialisiert. Mit der Service-Cloud-Lösung sollen Firmen ihre Dienstleistungen automatisieren und den Kund:innendienst optimieren können. Der Marktanteil der Salesforce-Cloud beläuft sich auf drei Prozent.

5. IBM

Einen ebenso großen Anteil am Cloud-Markt hält IBM, dessen Hauptquartier sich im US-Bundesstaat New York befindet. Die IBM-Cloud verbindet die Bereiche Plattform as a Service (PaaS) und Infrastruktur as a Service (IaaS).

4. Alibaba

Der chinesische E-Commerce- und Tech-Konzern Alibaba aus Hangzhou hat seine Alibaba Cloud schon 2009 an den Start gebracht. Mehr als die aktuellen fünf Prozent Marktanteil sind aber nicht drin.

3. Google

Der kalifornische Suchmaschinenkonzern ist einer der wenigen Anbieter, die ihren Marktanteil in den vergangenen Monaten signifikant steigern konnten. Nach sieben Prozent 2020 und neun Prozent im Jahr 2022 stehen für die Google Cloud Platform Anfang 2023 laut Statista rund elf Prozent zu Buche.

2. Microsoft

Ebenfalls leicht nach oben ging es zuletzt für Microsofts Azure-Plattform. Nach 21 Prozent Marktanteil im Jahr 2022 sind es aktuell 23 Prozent. 2020 kam Azure noch auf 19 Prozent.

1. Amazon

Amazon Web Services, die Cloud-Plattform des US-amerikanischen E-Commerce-Konzerns Amazon mit Sitz in Seattle, musste derweil leicht Federn lassen. Nach 34 Prozent Marktanteil im Jahr 2022 gibt Statista für das erste Quartal 2023 rund 32 Prozent an. Soviel waren es auch schon im Jahr 2020.

