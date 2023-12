Doom läuft jetzt auch auf Darmbakterien

Ob auf Geldautomaten oder Fotoapparaten – getreu dem Motto „Doom Runs On Everything“ läuft der Klassiker auf allen möglichen Geräten. Diesen Gamer-Grundsatz treibt die Biologin Lauren Ramlan nun auf die Spitze. Sie überträgt die Grafik des Ego-Shooter-Meilenstein von 1993 auf Zellen des Darmbakteriums Escherichia coli.

Grafik von Doom in binären Code umgerechnet

Wie die Doktorandin des Massachusetts Institute of Technology (MIT) dabei vorgeht, demonstriert sie in einem Video, dass sie auf ihrem Youtube-Kanal hochgeladen hat.

Für ihren Versuch rechnet sie zunächst Grafik von Doom in ein schwarz-weißes 1-Bit-System um, mit einer Größe von 32 x 48 Bildpunkten. Ein Pixel ist also entweder schwarz oder weiß, an oder aus.

Fluoreszenz der Bakterienzellen wird analog zu Doom-Grafik aktiviert

Parallel zu der rudimentären Doom-Grafik baut Lauren Ramlan nun ein Raster mit den Darmbakterien. Sie platziert dessen Zellen auf eine Platte mit ebenfalls 32 x 48 Vertiefungen.

Bei den Zellen werden nun, vereinfacht gesagt, durch das Hinzufügen oder Weglassen eines Repressors fluoreszierende Proteine aktiviert und deaktiviert. Analog zu den Pixeln von Doom, die entweder schwarz oder weiß sind, leuchten die Zellen also auf oder erlöschen.

600 Jahre, um Doom auf Bakterien durchzuspielen

Einen Haken gibt es bei der Sache aber. Bis sich auf diese Weise ein Bild aufgebaut hat, dauert es aber. 70 Minuten braucht es laut Lauren Ramlans Paper, bis die Spitzenleistung der Biolumineszenz erreicht ist.

Noch länger benötigt eine Zelle, bis sie wieder in ihren Ausgangszustand zurückgekehrt ist. Acht Stunden und 20 Minuten soll dieser Vorgang dauern. Bei der Framerate von 35 Bildern pro Sekunde, mit der das originale Doom läuft, würde ein durchschnittlicher Durchlauf durch den Ego-Shooter laut Ramlans Berechnungen sage und schreibe 599 Jahre brauchen…

Kostproben ihres Versuchs hat die Doktorandin bisher noch nicht gezeigt.

Auf diesen Screens lief Doom bisher schon

Im Dezember 1993 brachte id Software Doom erstmals für MS-DOS heraus. Das Spiel wurde durch sein 3-D-Gameplay neben Wolfenstein 3D zu einer Blaupause für viele Ego-Shooter.

Mitte der 90er-Jahre wurden der Überlebenskampf auf dem Marsmond Phobos auch für Sega 32X, Super Nintendo oder Windows veröffentlicht. 2019 erschien der Klassiker als Port für Play Station 4, Nintendo Switch und der Xbox.

In den letzten Jahren hat sich unter technisch versierten Doom-Fans der Sport entwickelt, den First-Person-Shooter auf alles zu übertragen, was eine Art Bildschirm hat.

So lief das ikonische Spiel nicht nur auf allen denkbaren Konsolen, sondern auch auf Taschenrechnern, Geldautomaten, einem Tamagotchi, einem Ultraschall-Scanner und sogar auf der digitalen Anzeige eines Schwangerschaftstests. Ein X-User hat zum 30. Jubiläum des Klassikers die schrägsten Varianten zusammengestellt.

