Mit dieser Smartphone-App erstellt ihr in wenigen Sekunden eigene Games

Mit Downpour erstellt ihr in Windeseile eigene kleine Games. (Screenshot: Downpour / t3n)

Innerhalb von Minuten zum eigenen Spiel: Mit diesem Versprechen haben in der Vergangenheit verschiedene Tools geworben. Meist wurde dabei aber die notwendige Einarbeitungszeit unterschlagen. Downpour hat dieses Problem nicht. Hier habt ihr wirklich innerhalb kürzester Zeit interaktive Inhalte erstellt.

Zugegeben: Die Möglichkeiten zur Interaktion sind überschaubar. Downpour-Spiele bestehen aus einzelnen Szenen, in denen ihr lediglich Bilder und Texte anordnen könnt. Anschließend könnt ihr Bereiche in der Szene auswählen, durch die Spieler:innen per Klick auf die nächste Szene gelangen.

Auf die Art könnt ihr dann ein Quiz, ein Suchspiel oder eine interaktive Erzählung zusammenbauen. Ein äußerst gelungenes Beispiel für Letzteres könnt ihr euch beispielsweise hier anschauen.

Downpour: Kreatives Werkzeug mit geringer Einstiegshürde

Um den Einstieg zu erleichtern, kommt Downpour mit einer Reihe von Beispielprojekten daher. Allerdings solltet ihr auch ohne Beispiele schnell eigene kleine Spiele zusammengebaut haben.

Auch um gemeinsam mit den eigenen Kindern an Smartphone oder Tablet Spiele zu erstellen, dürfte sich Downpour gut eigenen. Zumal ihr von Kindern gemalte Bilder über die integrierte Kamerafunktion direkt als Spielinhalte nutzen könntet.

Downpour-Spiele lassen sich auch teilen

Wer möchte, der kann seine Downpour-Kreationen auch in der App mit anderen teilen. Dafür müsst ihr euch allerdings ein kostenfreies Konto anlegen. Eure Spiele sind dann auch im Web abrufbar.

Ganz ohne Nutzer:innen-Konto könnt ihr eure Spiele aber auch jederzeit als ZIP-Datei exportieren. Die Spiele selbst sind HTML-basiert, können also theoretisch überall im Web genutzt werden.

Wer die Entwicklung und Sever-Kosten von Downpour unterstützen möchte, der kann für monatlich 5,99 Euro ein Downpour-Plus-Abonnement abschließen. Das erlaubt auch die Integration von externen Links in eure Games. Außerdem könnt ihr mehr als 30 Megabyte pro Monat an Bildern hochladen.

Downpour ist für Android, iOS und iPadOS verfügbar.

