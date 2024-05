Dream Track: Das kann Youtubes neues KI-Feature

Mit Youtube Shorts möchte Google eine ernste Konkurrenz für Instagram Reels und Tiktok sein. Dafür bekommen die Creator für die Kurzvideos auf der Plattform ein neues Feature spendiert: Dream Track.

Anzeige Anzeige

Schon im November 2023 hat Youtube das Feature vorgestellt, das zusammen mit Googles Deepmind-Team entwickelt wurde. Mit Dream Track sollen Creator eigenständig Musik erstellen können, die perfekt zu ihren Kurzvideos passt. Musiker:innen, die bei dem Projekt mitgemacht haben, waren unter anderem Charli XCX, Rapper T-Pain oder auch Pop-Sänger Charlie Puth. Ausgewählte Creator können die Stimmen der Künstler:innen für ihre Shorts benutzen.

Neue Tests mit Instrumentals

Nun darf eine andere Gruppe ein weiteres Feature ausprobieren: Dieses Mal können mit Dream Track ganz einfach passende Instrumentals erstellt werden. Über einen englischsprachigen Prompt mit der Angabe eines Genres können User:innen den passenden Soundtrack entwickeln. „Unsere Vision für Dream Track ist es, eine Reihe von experimentellen Werkzeugen zu entwickeln, die es Schöpfer:innen ermöglichen, einzigartige Musik für ihre Shorts zu erzeugen“, sagt Youtube gegenüber t3n.

Anzeige Anzeige

Wer jetzt auf Youtube testen möchte, ob man Teil der Testgruppe für das neue Dream Track ist, wird enttäuscht werden. Bislang finden die Tests nämlich nur mit Creatorn aus den USA statt. Wann und ob Dream Track nach Deutschland kommt, steht nicht fest.

Dafür bekommen Creator nun auch bei den längeren Youtube-Videos ein neues Tool an die Hand. Wenn ein:e Urheber:in ein Video veröffentlicht, das nicht monetarisiert werden kann, ermöglicht Youtube jetzt eine zweite Prüfung. Die soll laut Youtube von einer echten Person durchgeführt werden. Die Plattform führt außerdem einen neuen Prozess ein, der die spezifischen Timeslots von Verstößen in den Uploads anzeigt. So können falsch erkannte Verstöße beseitigt oder Videos angepasst werden, damit Youtube sie doch noch monetarisiert. Im Vergleich zu Dream Track beginnt hier schon der Roll-out für das neue Feature.

Anzeige Anzeige

In eigener Sache: Im KI-Summerdeal bekommst du praxisorientiertes Wissen rund um KI im Online-Marketing zu richtig coolen Preisen. Im KI-Summerdeal bekommst du praxisorientiertes Wissen rund um KI im Online-Marketing zu richtig coolen Preisen. Hier geht’s zum Angebot!

Bis das Update von Dream Track für alle Youtube-Nutzer:innen kommt, wird es aber noch eine Weile dauern. „Wir befinden uns noch in der Anfangsphase dieser Arbeit“, so die Plattform.

Mehr zu diesem Thema