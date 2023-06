Youtube: KI übersetzt und synchronisiert Videos

Youtube integriert ein Tool in die Plattform, mit dem Videos per KI in andere Sprachen synchronisiert werden können. Das passiert mit der Hilfe von Aloud. Das Unternehmen war zuvor Teil von Googles Area 120 Inkubator.

Die Integration des Tools hat Youtube auf der Vidcon mitgeteilt. Laut der Website von Aloud funktioniert das Ganze folgendermaßen: Die KI hört sich an, was im Video gesagt wurde, und transkribiert das in einem Dokument.

Nutzer können den Text dann einsehen und korrigieren. Anschließend übersetzt die KI den Text und erstellt eine Synchronisationsstimme für das Video. Diese wird dann direkt in das Video eingebunden und Zuschauer können sich eine Tonspur im Zahnrad-Menü auf Youtube aussuchen.

Tool wird mit Hunderten Youtubern getestet

Einem Bericht von The Verge zufolge wird Aloud momentan mit Hunderten von Youtube-Creators getestet. Momentan sind die Sprachen, die zur Auswahl stehen, noch sehr eingeschränkt.

Laut Website können damit englische Videos in Spanisch und Portugiesisch übersetzt werden. Weitere Sprachen sollen allerdings folgen. In einem Video von den Amoeba Sisters ist so eine Übersetzung bereits integriert.

Hier können Nutzer zwischen einem englischen und spanischen Audiotrack nach Belieben hin und her wechseln. Für die Zukunft hat Aloud große Pläne. Bald sollen die KI-Audiotracks wie die Youtuber selbst klingen lassen und mehr Ausdruck sowie Lippensynchronität haben.

Audiotracks sind nicht neu

Dabei gab es die Funktion, mehrere Audiotracks in ein Video einzufügen, bereits im Februar für einige Creators. Hier mussten die Ersteller der Inhalte die Übersetzung und Synchronisation allerdings selbst erstellen und sie dann in das Video einfügen.

Die KI von Aloud übernimmt diese komplette Arbeit. Dadurch sollen Youtuber ein breiteres Publikum erreichen können und mehrsprachig auf neue Märkte vordringen. Wann das Tool für alle zur Verfügung steht, ist noch nicht bekannt.

