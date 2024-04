Stammt die dunkle Materie von kurz nach dem Urknall entstandenen schwarzen Löchern?

Dunkle Materie bleibt eines der größten Rätsel der Physik, obwohl sie schätzungsweise 85 Prozent der Materie im Universum ausmacht. Neue Theorien zu schwarzen Löchern bieten nun spannende Einblicke: Es wird angenommen, dass dunkle Materie aus sehr alten schwarzen Löchern stammen könnte, die weniger als eine Sekunde nach dem Urknall entstanden sind.

Frühere Annahmen, dass kleine schwarze Löcher aufgrund der Hawking-Strahlung schnell verdampfen würden, werden nun infrage gestellt. Theoretische Überlegungen legen nahe, dass der Verdampfungsprozess bei einer bestimmten Größe aussetzen könnte, wodurch die schwarzen Löcher in einen halb stabilen Zustand übergehen.

Urzeitliche schwarze Löcher könnten noch existieren

Es ist demnach also möglich, dass die urzeitlichen schwarzen Löcher noch heute existieren. Ihr Nachweis gestaltet sich jedoch schwierig, da sie in etwa die Größe eines Protons haben können und keine Lichtwellen ausstrahlen oder reflektieren.

Das macht sie für uns praktisch unsichtbar, wie space.com berichtet. Diese Unsichtbarkeit teilen sie mit der dunklen Materie, was Forscher zu der Annahme führt, dass sie eine Form der dunklen Materie darstellen könnten.

Ein weiterer Hinweis ist ihre gravitative Wirkung. Wenn die urzeitlichen schwarzen Löcher tatsächlich existieren, würden sie gravitative Effekte verursachen, die die beobachteten Gravitationskräfte der dunklen Materie erklären würden.

Schwarze Löcher fügen sich nicht zusammen

Valentin Thoss vom Max-Planck-Institut erklärt, dass die kleinen schwarzen Löcher nicht miteinander verschmelzen würden. „Selbst unter Berücksichtigung der Clusterbildung sind die Zeitskalen für eine Verschmelzung so lang, dass sie nur in der Zeitspanne des gesamten Universums zu wirklich massereichen schwarzen Löchern verschmelzen würden“, so Thoss.

Das bedeutet, die urzeitlichen schwarzen Löcher würden klein bleiben und könnten theoretisch die dunkle Materie bilden. Allerdings ist diese Theorie noch nicht bewiesen. Um die Hypothese zu bestätigen, sind weitere Untersuchungen erforderlich.

