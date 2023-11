News Artikel merken

Forscher recyceln Seltenerdmagnete erfolgreich: Warum das für die Zukunft wichtig ist

Recycelte Seltenerdmagnete zeigen in ersten Tests vielversprechende Ergebnisse, sowohl in der Audio- als auch in der Motorenindustrie. Diese Innovationen könnten den Weg für eine umweltfreundlichere und ressourcenschonende Produktion in Europa ebnen.