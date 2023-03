Über 50 Prozent günstiger: E-Auto-Laden könnte deutlich weniger kosten

Das Laden eines E-Autos an einer öffentlichen Ladesäule könnte deutlich günstiger sein – wenn Subventionen weitergegeben werden. (Bild: Southworks/ Shutterstock)

Strompreisbremse und Klimabonus, die sogenannte THG-Quote, könnten das Laden von Elektroautos an öffentlichen Ladesäulen deutlich günstiger machen. Laut dem Ladesäulencheck 2023 könnte der Preis dadurch um 56 Prozent gesenkt werden.

Kostensenkung um mehr als 50 Prozent

Beim durchschnittlichen Preis von 52 Cent pro Kilowattstunde könnten die Kosten auf 23 Cent pro Kilowattstunde gesenkt werden. Die Zahlen wurden von der Statistik-Plattform Statista im Auftrag vom Ökostrom-Anbieter Lichtblick erhoben. Ausgewertet wurden dafür Tarife von „führenden Betreibern“.

Demnach ist das Laden an der öffentlichen Säule kaum günstiger oder sogar teurer als das Tanken. An einer normalen Ladesäule sollen 10,42 Euro für 100 Kilometer Reichweite fällig werden, bei der Schnellladesäule kostet Energie für so eine Strecke 12,51 Euro. Wer für die Strecke Benzin tankt, bei einem Verbrauch von sechs Litern pro Kilometer, gibt 10,47 Euro aus.

Ladesäulen-Betreiber nicht zur Subventions-Weitergabe verpflichtet

Dabei könnte das Laden von E-Autos deutlich gegenüber des Tankens vom Benziner gewinnen – dazu müssten allerdings die Gelder aus Strompreisbremse und Klimabonus an die Verbraucher:innen weitergegeben werden.

Das ist aktuell allerdings nicht der Fall: Die Betreiber von Ladesäulen sind nicht dazu verpflichtet, die Subventionen der Strompreisbremse an ihre Kund:innen weiterzureichen. Nur ein Betreiber wolle Vergünstigungen Ende des Jahres an die Kund:innen weitergeben.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von Podigee GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von Podigee GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von Podigee GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Ein anderer Punkt ist der Klimabonus: Dabei erwerben Mineralölfirmen die Co2-Emissionen, die Gelder sollen die Ladesäulenbetreiber wiederum in den Ausbau der Infrastruktur stecken. Laut dem Ladesäulencheck sei das allerdings nicht der Fall – die Lichtblick-Forderung ist, die Vergünstigung direkt an die Nutzer:innen weiterzugeben.

5 Bilder ansehen Elektroautos: 5 Vorurteile und was an ihnen dran ist Quelle: husjur02 / shutterstock

Lichtblick selbst ist Drittanbieter und hat damit laut eigener Aussage keinen Anspruch auf den Klimabonus. Ihre Idee ist unter anderem, dass jeder Versorger an öffentliche Ladesäulen liefern soll und Kund:innen dann an der Ladesäule entscheiden könnten, wessen Strom sie beziehen. Derzeit würde es Monopole geben, regionale Energieversorger hätten da die Oberhand. Die Betreiber würden bisher immer nur einen Anbieter an den Säulen haben.

Mehr zu diesem Thema Elektroauto