E-Autos halten so lange wie Benziner und Dieselfahrzeuge – laut Studie

Dass Elektroautos weniger lange fahren als Verbrenner galt lange Zeit als eines der Gegenargumente von Kritiker:innen an der Technologie. Jetzt zeigt eine britische Studie aber, dass Stromer mindestens genauso lange halten wie Benziner oder Dieselfahrzeuge.

Zuverlässigkeit von E-Autos gestiegen

Für die frühen Elektroautos mag die negative Einschätzung noch gegolten haben. Sie waren „nicht so gut und weniger zuverlässig“, wie Studienleiter Robert Elliott von der University of Birmingham dem New Scientist sagte. Allerdings würden Elektroautos und ihre Batterien mittlerweile deutlich länger halten.

Und: Die Technologie sei noch nicht ausgereizt, meinen die Forscher:innen. Weitere Verbesserungen in puncto Haltbarkeit sind also wahrscheinlich.

300 Millionen Berichte analysiert

Das Forschungsteam um Elliott analysierte fast 300 Millionen Berichte der in Großbritannien obligatorischen technischen Untersuchung MOT, vergleichbar etwa mit der Hauptuntersuchung in Deutschland. Die Checks sind in Großbritannien für Fahrzeuge, die älter als drei Jahre sind, einmal pro Jahr verpflichtend.

Im Rahmen der Analyse der Untersuchungsergebnisse fanden die Forscher:innen heraus, dass Elektroautos im Schnitt eine Lebensdauer von mehr als 18,4 Jahren haben. Das ist deutlich mehr als bei Dieselfahrzeugen mit 16,8 Jahren und entspricht beinahe der Haltbarkeit von Benzinern (18,7 Jahre).

Während seiner Lebensdauer legt ein E-Auto rund 200.000 Kilometer zurück. Zum Vergleich: Bei Benzinern sind es 187.000 Kilometer, bei Dieselfahrzeugen aber 257.000 Kilometer.

E-Autos im Vergleich mit Verbrennern

Elliott zufolge zeigt die Studie, dass E-Autos nicht nur eine brauchbare Alternative zu Verbrennern seien, sondern diese auch in mancher Hinsicht schon jetzt übertreffen würden. Wohl auch, was die Unterhaltskosten angeht.

Diese hat die britische Studie zwar nicht eigens untersucht. US-Forscher:innen zufolge sollen sich die Kosten für E-Autos während ihrer Lebensdauer auf 0,06 US-Dollar pro Meile belaufen. Bei Verbrennern seien es dagegen 0,1 Dollar pro Meile.

Schaut man sich nur die Kosten für Reparaturen an, liegen E-Autos einer Untersuchung der Dekra zufolge um zehn Prozent über denen von Verbrennern. Zur Wahrheit gehört hier aber, dass Werkstätten oft höhere Stundensätze für E-Autos abrechnen, weil die Mechaniker:innen dafür zusätzliche Ausbildungen benötigten.

