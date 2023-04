Dieses E-Bike kann mit 3 Akkus 350 Kilometer weit fahren

Eunorau will es wissen: Der E-Bike-Hersteller hat eine Crowdfunding-Kampagne für ein Elektrofahrrad mit extragroßer Reichweite gestartet. 350 Kilometer weit soll man mit dem Eunorau Flash kommen, ohne unterwegs aufladen zu müssen. Damit könnte man zum Beispiel von Berlin nach Gütersloh in Nordrhein-Westfalen fahren.

Zum Vergleich: Gängige E-Bikes schaffen durchschnittlich zwischen 80 und 130 Kilometer. Besonders reichweitenstarke Räder schaffen etwa 200 Kilometer. Um die 350 Kilometer zu erreichen, muss man allerdings treten. Gänzlich ohne Unterstützung der eigenen Muskeln soll es immerhin für 177 Kilometer reichen.

Große Reichweite durch 3 Akkus

Während E-Bikes mit zwei Akkus schon durchaus verbreitet sind, legt Eunorau noch einen drauf. Das Flash erreicht seine große Reichweite durch gleich drei Batterien: Einer der LG Akkus ist direkt unter dem Sattel verbaut., der zweite Akku sitzt oben auf der Fahrradstange, der dritte innen an der Querstrebe, dem Unterrohr.

Mehrere Optionen ab 1.500 Euro

Die drei Akkus sind nicht bei allen Modellen vorhanden, die Eunorau auf der Crowdfunding-Plattform Indiegogo zur Vorbestellung anbietet. Das günstigste Exemplar mit nur einer Batterie gibt es für 1.499 Euro. Das teuerste Modell kostet 3.699 Euro. Dazwischen gibt mehrere Abstufungen, die je nach Akku und Leistung des Motors preislich gestaffelt sind.

Bisher gibt es die Elektroräder nur als Prototyp. Dennoch verspricht der Hersteller den Unterstützer:innen eine Lieferung bis August dieses Jahres.

33.000 Euro hat Eunorau bis jetzt gesammelt (Stand: 14. April 2023), offenbar haben sich nur 16 Menschen beteiligt. Die Kampagne mit flexiblem Ziel läuft noch 21 Tage, es kann also noch einiges passieren.

Mopedsitz für 2 Personen

Optisch erinnert das Flash eher an ein Moped als an ein E-Bike. Auf dem langen Sitz haben zwei Personen Platz. Die extrem breiten Fat Tires scheinen auch genug Gewicht für eine Auslastung mit zwei Fahrenden tragen zu können.

Auch vom Tempo her entspricht das Elektrofahrrad einem Moped: 45 Kilometer pro Stunde sind in der Spitze drin, was der zulässigen Höchstgeschwindigkeit für Mopeds entspricht.

