Ebii: Acers erstes E-Bike mit KI wiegt nur 16 Kilogramm

Acer entfernt sich mit dem ersten E-Bike massiv von seinem Kerngeschäft. Angesichts rückgängiger Absatzzahlen im globalen PC-Geschäft ist die Erweiterung auf neue Geschäftsfelder aber ein smarter Zug. Gerade (E-)Bikes bieten sich für Acer geradezu an, da das Heimatland des Unternehmens, Taiwan, der größte Fahrrad-Exporteur der Welt ist.

Mit dem Ebii hat Acer erstmals im Zuge der Taiwan Bicycle Show ein 16 Kilogramm leichtes und zudem kompaktes Pedelec mit smarten Funktionen vorgestellt. Mittlerweile ist klar, dass es auch nach Deutschland kommen wird.

Acer Ebii: Urbanes E-Bike in unkonventionellem Design

Das Acer Ebii fällt zunächst durch sein markantes Design auf, bei dem ein rechteckiges Rohr das zentrale Element des elektrischen Fahrrads darstellt, an dem vorne das Lenk- und hinten das Sattelrohr integriert ist. Die unplattbaren Reifen des Ebii sind mit 20 Zoll auf den urbanen Einsatz für kurze bis mittlere Pendlerstrecken ausgelegt.

Das Vorderrad mit 250-Watt-Nabenmotor ist einarmig aufgehängt, das Hinterrad wird per Riemen angetrieben. Im Inneren des eckigen Hauptrahmens steckt ein herausnehmbarer 460-Wattstunden-Akku, der für eine Reichweite von bis zu 100 Kilometern reichen soll. Im entnehmbaren Akkupack ist außerdem das Steuermodul integriert.

Praktisch: Der Akku kann laut Acer auch als Powerbank für Smartphones oder Notebooks genutzt werden. Ist die Batterie leer, dauert eine komplette Nachladung Acer zufolge zweieinhalb Stunden.

Laut Acer besitzt das Ebii einige Sicherheitsfeatures: So verfügt es über eine Erkennung entgegenkommender Fahrzeuge und ein „Umgebungsbeleuchtungssystem“, das im unteren Teil des Hauptrohrs untergebracht ist. Per Lichtautomatik werden außerdem das vordere LED- und das Rücklicht gesteuert.

Acer Ebii: Das entnehmbare Akkupack kann als Powerbank für Notebooks genutzt werden

Das Steuerelement im Akkupack liefert laut Hersteller diverse smarte Funktionen, wie etwa eine KI-gestützte Antriebskontrolle, mit der die Motorunterstützung an Tretkraft, die Fahrbedingungen, die Strecke und der bevorzugte Unterstützungsgrad intelligent angepasst werden können.

Unterhalb des Sattels hat Acer einen Radarsensor integriert, der vor von hinten nahenden Objekten warnen können soll. Acer hat für das Ebii auch eine Smartphone-App namens Ebigoo entwickelt, die eine automatische Verriegelung, Diebstahlwarnfunktion, GPS-Standorterfassung und Navigation ermöglichen soll.

Acer wird das Ebii laut eigenen Aussagen voraussichtlich im Laufe des Septembers nach Deutschland bringen. Der Preis liegt bei knapp 2.000 Euro.

Neben dem Pedelec hat Acer übrigens noch weitere Gefährte am Start: Zumindest in Frankreich und einigen weiteren Ländern bietet der Hersteller schon zwei E-Scooter an. Ein Deutschlandstart dieser beiden Fahrzeuge wäre nicht ausgeschlossen.

Artikel aktualisiert am 20. April: Verfügbarkeit für deutschen Markt ergänzt.

