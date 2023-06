E-Rezept: Digitalisierung mit viel Wartezeit

Eigentlich sollte es schon im Herbst 2022 losgehen, doch nach Problemen in der Testphase und Sicherheitsbedenken von Fachleuten dauerte die Einführung etwas länger als gedacht. Doch ab dem 1. Juli wird das E-Rezept offiziell eingeführt.

Damit können Patient:innen bei Ärzt:innen und Apotheken Rezepte nicht mehr nur in Papierform, sondern auch in der zugehörigen E-Rezept-App nutzen. Ziel ist, die Abläufe in Arztpraxen und Apotheken zu erleichtern und Patient:innen Zeit und Wege ersparen. Sie können nämlich Rezepte zum Beispiel digital an eine Apotheke senden und so schon in der App sehen, ob das Medikament überhaupt verfügbar ist.

In Zukunft mit noch mehr Funktionen

In naher Zukunft soll die App sogar Wechselwirkungen zwischen Medikamenten anzeigen können und auch andere medizinische Leistungen sollen dort eingetragen werden können.

Im Podcast sprechen wir über die nicht ganz pannenfreie Geschichte des E-Rezeptes. Außerdem werfen wir gemeinsam einen Blick in die App und erklären auch, was für die Einrichtung benötigt wird.

Alle Themen im Überblick:

Fail der Woche: Schon wieder Streit um eine App im App-Store

Deep Dive: Das E-Rezept kommt endlich

Das Netzfundstück: Der digitale Passierschein A38

Die gute Nachricht: Passkeys immer häufiger im Einsatz

