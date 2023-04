Earth Day 2023: So sieht der Klimawandel aus dem Weltall aus

Am 22. April findet der diesjährige Earth Day statt. An diesem Tag finden in aller Welt Aktionen statt, die für Klimaschutz und eine nachhaltigere Lebensweise sensibilisieren wollen.

Der Wandel der Erde und die akute Klimakrise machen sich nicht nur durch die globale Erwärmung, sondern auch durch zahlreiche Klimakatastrophen bemerkbar. Die Nasa hat bereits einige Aufnahmen unserer Erde aus der Weltraumperspektive veröffentlicht. Diese Bilder sind zwar faszinierend, dokumentieren allerdings auch, wie sehr sich die Welt im Zuge der Klimakrise verändert. Besonders eindrücklich wird das durch den Vergleich mit früheren Aufnahmen.

Schon lange beobachten wir, wie Gletscher immer weiter schmelzen und sich riesige Eisstücke vom Festland lösen. Eine Folge ist der Anstieg des Meeresspiegels, was wiederum zu Überschwemmungen in den Küstenregionen sorgt. Hinzu kommen extreme Regenzeiten, starke Hitzewellen, Waldbrände und ausgetrocknete Seen.

Anlässlich des Earth Days 2023 stellen wir euch zehn Bilder vor, die den Klimawandel aus Sicht der Nasa dokumentieren.

