Das ändert sich für Ebay-Händler und ihre Kunden bei der Streitfallabwicklung

Anders als andere Plattformen kommuniziert Ebay gegenüber seinen Händler:innen recht transparent Veränderungen, die sich in der Zusammenarbeit und auf der Plattform im Detail ergeben. Jetzt hat das Unternehmen einige wichtige Neuerungen angekündigt, die in den nächsten Wochen und Monaten auf dem Portal ausgerollt werden.

Zum einen will Ebay mit dem Fahrzeugteile­versprechen den Kauf und den Verkauf passender Fahrzeugteile erleichtern. Kund:innen sollen dadurch mehr Sicherheit und bessere Rechte bekommen, wenn ein Fahrzeugteil mal nicht passt oder beim Einbau Probleme auftreten. Grundsätzlich verpflichten sich demnach die Händler:innen dazu, an dem Programm mit den Bedingungen teilzunehmen.

Dabei suchen die Käufer:innen anhand der eigenen Fahrzeugdaten nach dem passenden Teil und der Marktplatz, also Ebay, gleicht die Details mit einer hinterlegten Datenbank zur Fahrzeugteile­kompatibilität im Angebot ab. So soll die optimale Passgenauigkeit sichergestellt werden. Ob das der Fall ist und das Versprechen gegeben werden kann, sehen alle Beteiligten an einem grünen Häkchen im Angebot. Wenn das Teil dennoch nicht passt, bekommen die Käufer:innen das kostenfreie Rücksendeetikett von Ebay. Für Händler:innen bringt das nicht nur Vorteile beim Vertrauen der Käufer:innen, sondern sie sparen sich in vielen Fällen auch das Beantworten lästiger Rückfragen.

Ab Juli: Automatische Bearbeitung berechtigter Rückgabeanfragen

Einen Schritt weiter in Sachen Automatisierung geht Ebay auch bei der Rückabwicklung – diese wird automatisch akzeptiert, wenn die Käufer:innen die Rücksendekosten tragen und die Rückgabeanfrage den festgelegten Rücknahmebedingungen entspricht oder das Ganze unter den Käuferschutz fällt. Die Käufer:innen erhalten dann automatisch ein Hermes-Rücksendeetikett, wobei man in Zukunft auch DHL als Dienstleister implementieren will, was vielen Kund:innen entgegenkommen dürfte.

Eine Funktion, bei der es traurig ist, dass sie überhaupt notwendig ist, ist die Missbrauchserkennung beim Nachrichtensystem. Hier wird eine Funktion zur Erkennung „unangemessener Nachrichten“ für die Verkäufer:innen implementiert. Diese können Unterhaltungen melden und diese sperren. Ebay erhält auf diese Weise natürlich eine bessere Handhabe bei Richtlinienverstößen. Die Zeiten, in denen sich Kund:innen weitgehend alles herausnehmen konnten, sind nicht erst, aber auch damit Geschichte.

Ein weiterer Punkt betrifft die nächste Eskalationsstufe, wenn es einen Zahlungsstreitfall gibt. Wer als Händler:in einen Zahlungsstreitfall ausficht und einen Grund beziehungsweise Details angibt, kann dies mit bis zu 1.000 Zeichen tun und bis zu fünf separate Dateien anfügen, etwa PDFs zur Sendungsverfolgung oder weitere Fotos. Händler:innen können innerhalb von fünf Kalendertagen über „Mein Ebay – verkauft“ oder im „Verkäufer-Cockpit Pro“ auf einen Zahlungsstreitfall reagieren. Die bereitgestellten Informationen leitet Ebay an den Zahlungsdienstleister der Käufer:innen weiter und legt so Widerspruch ein.

Ebay ohne Kleinanzeigen: Physischer Kauf wird gestärkt

Nach dem Wegfall (der ja eigentlich schon länger zurückliegt) von Ebay-Kleinanzeigen, das jetzt auch namentlich nicht mehr zu Ebay, sondern zu Adevinta gehört, hat Ebay selbst immer mehr Grund, die persönliche Abholung zu promoten. Man arbeite daran, den Handel vor Ort zu unterstützen und „die lokale Kauferfahrung auf dem Marktplatz zu optimieren“. Dafür hat der Marktplatzbetreiber die Umkreissuche verbessert und plant weitere Features, die auf lokale Angebote und Anbieter:innen bei Ebay in Sachen Sichtbarkeit einzahlen. Auch sollen die Angebote mit der Option Selbstabholung besser in der Suche zu finden sein.

Eher nebenbei hat das Unternehmen ein paar weitere Details am Start. So können Händler:innen jetzt die DHL-Versandetiketten mit ihrem Guthaben bei Ebay bezahlen. Und auch bei den Anzeigen hat sich ein Punkt geändert. Zwei neue Funktionen helfen den Verkäufer:innen dabei, schneller den passenden Anzeigentarif für ihre Kampagnen zu finden: der dynamische Anzeigentarif und die Prognosefunktion. Während Ersterer schon jetzt verfügbar ist und die tagesaktuellen dynamischen Empfehlungen von Ebay berücksichtigt, ist Letzterer mit dem voraussichtlichen Anteil an Impressions verbunden. Das hilft, schon im Vorfeld die Performance einer Kampagne einordnen zu können.

