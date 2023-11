Eine KI, die Videos generiert, und Carsten Maschmeyer im Gespräch

Wir hoffen, du hattest einen guten Tag, und wollen dir jetzt noch ein paar spannende Informationen mit auf den Weg in den Abend geben. t3n Daily gibt es auch als Newsletter. Hier kommen die Themen des Tages.

Videos auf Anfrage

KI, die aus Text-Prompts fertige Bilder generiert, ist schon fast ein alter Hut. Das neue KI-Modell von Stability AI geht jetzt einen Schritt weiter und erzeugt sogar Video-Clips. Die sind noch recht kurz und es gibt weitere technische Einschränkungen, beeindruckend ist das KI-Modell aber dennoch.

Maschmeyer über Führung und Homeoffice

Carsten Maschmeyer sieht eine klare Aufgabe für Führungskräfte: Sie müssen endlich lernen, auf Distanz zu führen. Das sei inzwischen von großer wirtschaftlicher Bedeutung für den Erfolg ihrer Unternehmen. Nicht zuletzt aufgrund des Fachkräftemangels müssen Personalverantwortliche sich bewegen, erklärt der Unternehmer und Startup-Investor der TV-Sendung Die Höhle der Löwen. Im Gespräch mit t3n geht er auch auf den scheidenden Trigema-Chef und Homeoffice-Kritiker Wolfgang Grupp ein. Dessen Aussagen sind dem Team gegenüber respektlos, findet Maschmeyer.

Portugal stellt nachhaltigen Rekord auf

Zwischen dem 31. Oktober und dem 6. November hat Portugal seinen Energiebedarf komplett aus erneuerbaren Quellen abgedeckt. Dabei wurde sogar ein Überschuss an Strom produziert. Diesen verkaufte Portugal an Spanien. Allein im Oktober kam rund 67 Prozent der verbrauchten Energie in Portugal aus erneuerbaren Quellen. Bis 2030 soll der Anteil auf durchschnittlich 85 Prozent steigen.

Das war es schon wieder mit dem t3n Daily für heute. Noch viel mehr zu allen Aspekten des digitalen Lebens, des Arbeitslebens und der Zukunft findest du rund um die Uhr auf t3n.de.

