Einkaufen in der Nachbarschaft: So funktioniert das neue Ebay Lokal

Deutschland ist der erste und bisher einzige Markt, in dem Ebay ab sofort ein neues lokales Angebotserlebnis startet. Ebay Lokal steht dabei für die Hervorhebung und Sichtbarkeit von Artikeln in der eigenen Umgebung. Das Angebot richtet sich dabei sowohl an Händler, die so ihren digitalen Kanal stärken wollen, als auch an private Verkäufer, insbesondere wenn die besonders schwere oder sperrige Produkte anbieten.

Dafür wurde, wie Jenny Schmaler, die das private Verkaufen bei Ebay Deutschland verantwortet, berichtet, eine Vielzahl an Prozessen überarbeitet. Dass der deutsche Markt hier an erster Stelle steht, kommt nicht von ungefähr. Schließlich zählt er zu den fünf größten Key-Märkten der Plattform – und zwar als der einzige nicht-englischsprachige Markt dieser Gruppe.

Neue Situation im privaten Handel

Hinzu kommt sicherlich aber auch, dass Ebay nach der Akquisition von kleinanzeigen.de (ehemals Ebay Kleinanzeigen) auf deren Befindlichkeiten keine Rücksicht mehr nehmen muss, sondern eher schauen kann, wie man dem Mitbewerber Konkurrenz macht.

Ebay hatte im Februar bereits angekündigt, in Zukunft bei Privatverkäufer:innen auf die Verkaufsprovision verzichten zu wollen. „Das war er erste Schritt – die Gebühren sind weg – und als zweiten Schritt erleichtern wir jetzt den lokalen Handel und sorgen so für noch mehr direkten Austausch von Produkten und unterstützen die Kreislaufwirtschaft“, erklärt Schmaler.

Dieser neue Fokus auf die Privatkund:innen macht sich bezahlt: Die Zahl der von Privatleuten bei Ebay zum Verkauf angebotenen Artikel ist seit der Abschaffung der Verkaufsgebühren Anfang März um über ein Viertel (26 Prozent) gestiegen. Auch die Zahl der privaten Verkäufer:innen, die auf Ebay Angebote zum Verkauf eingestellt haben, ist um mehr als 29 Prozent gestiegen.

Zeit und Aufwand für Händler:innen reduzieren

Auch Ebay-Deutschland-Chef Oliver Klinck betont, dass man mit dem Ebay-Lokal-Konzept den nächsten Schritt auf diesem Weg gehe: „Produkte in der eigenen Umgebung erwerben zu können und lokale Händler:innen und Communities zu unterstützen, ist vielen Verbraucher:innen wichtig. Wir wollen den nachbarschaftlichen Handel und die Handelslust allgemein stärken und Hürden abbauen.“ Und Jenny Schmaler ergänzt: „Neben dem Wegfall der Gebühren bieten wir mit Ebay Lokal zusätzlich die Möglichkeit, Zeit und Aufwand beim Verkaufen zu sparen, damit künftig noch mehr Produkte zwischen Privathaushalten die Hände wechseln – und zwar sicher und verbindlich ohne viel hin und her.“

Gleichzeitig wolle man, wie Andreas Häntsch, Senior Director Seller Engagement bei Ebay, sagt, dem lokalen Handel eine verbindliche Verlängerung auf den Marktplatz ermöglichen. Denn anders als bei anderen Onlineplattformen wird der Preis für einen Artikel auch beim lokalen Handel mit Abholung verbindlich durch den Kaufabschluss über die Plattform vereinbart und der Artikel direkt online bezahlt.

Das ist laut Ebay auch der Grund, warum man sich entschlossen hat, die Barzahlung bei Abholung in Zukunft zu unterbinden. Kund:innen nutzen die integrierte Zahlungsabwicklung bei Ebay und erhalten einen QR-Code, der bei persönlicher Übergabe der Ware gescannt wird. Es gehe dabei um umfassenden Kundenservice, um Käufer- und Verkäuferschutz sowie sichere Kommunikation – kurzum um Sicherheit und Vertrauen beim lokalen Handel.

Um die Sichtbarkeit zu erhöhen, wird es zum einen eine zentrale lokale Suchseite geben, die prominent in die Startseite integriert wird. Die Suche erfolgt über die übliche Postleitzahl und den Umkreis. Auf der Seite finden die Nutzer:innen außerdem KI-basierte individualisierte Vorschläge für lokal erhältliche Angebote auf Basis ihres Browse-, Such- und Kaufverhaltens bei Ebay in der Vergangenheit.

Zusätzlich ist auf der Suchergebnisseite eine Filtermöglichkeit für „Abholung“ integriert. Darüber hinaus ist direkt auf der Suchergebnisseite für jeden einzelnen Artikel ersichtlich, ob dieser vor Ort abgeholt werden kann – inklusive der Angabe, wie weit der Artikel vom Käufer entfernt ist.

„Für die gewerblichen Händler:innen bietet Ebay Lokal mehr Sichtbarkeit und die Möglichkeit zum Upselling, indem die Kund:innen hier lokal einkaufen. Zudem können Kund:innen so gezielt Geschäfte in ihrer Nachbarschaft unterstützen“, erklärt Häntsch. Händler:innen, die ein lokales Ladengeschäft betreiben, bringen so zusätzliche Kundschaft in den Laden und sparen gegebenenfalls Versandkosten, wenn die Kund:innen den Artikel abholen. „Das lohnt sich besonders bei großen und sperrigen Artikeln und Produkten mit hohem Lieferaufwand“, weiß Häntsch, der im Vorfeld mit einigen Händler:innen gesprochen hat.

Kartenbasierte Angebotsaufbereitung soll folgen

Zunächst will Ebay das Konzept in Großstädten wie München, Berlin und Hamburg promoten und es mit einer Marketing-Kampagne unter dem Claim „Machbarschaft“ unterstützen. Andere Funktionen werden in den kommenden Monaten hinzukommen, darunter ein kartenbasiertes lokales Browse-Erlebnis. Die Verbraucher:innen können dann auf einer Landkarte sehen, wo welche Artikel in ihrer näheren Umgebung verfügbar sind. Erste Details zu einem Artikel werden per Mouseover unmittelbar auf der Karte sichtbar und es besteht die Möglichkeit, den eigenen Standort und den Suchradius anzupassen.

