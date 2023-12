Whatsapp: Du kannst jetzt auch „Einweg“-Sprachnachrichten verschicken

Manche Dinge sind nicht für alle Ohren oder Augen bestimmt – und manches möchte man zwar teilen, aber eigentlich nicht bis in alle Ewigkeit gespeichert wissen. Da war es bisher praktisch, dass Nutzer:innen Fotos und Videos zur einmaligen Ansicht verschicken können. Auch Screenshots sind dann nicht möglich.

Anzeige Anzeige

Wie Whatsapp auf dem eigenen Blog bekannt gegeben hat, ist die Funktion nun auch für Sprachnachrichten verfügbar. Nutzer:innen können so beispielsweise sensible Daten wie Kreditkarteninformationen übermitteln, so der Messengerdienst.

Solche Sprachnachrichten sind wie die Bilder und Videos mit dem entsprechenden Symbol gekennzeichnet, sodass auch Empfänger:innen direkt Bescheid wissen. Zusätzlich weist Whatsapp darauf hin, dass Sprachnachrichten genau wie andere Nachrichten standardmäßig Ende-zu-Ende-verschlüsselt sind. Die neue Funktion sei „ein weiteres Beispiel für [die] fortlaufenden Bemühungen für mehr Privatsphäre und Datenschutz“.

Anzeige Anzeige

Einmalig anhörbare Sprachnachrichten kommen bald

Wer jetzt direkt damit loslegen möchte, muss sich allerdings womöglich noch etwas gedulden. „Sprachnachrichten zum einmaligen Anhören werden in den nächsten Tagen weltweit eingeführt“, schreibt Whatsapp. Ein kurzer Blick in den entsprechenden App-Store zeigt euch, ob schon ein Update für den Messenger bereitsteht.

Übrigens: Genauso wie es Möglichkeiten gibt, gelöschte Whatsapp-Nachrichten doch noch zu lesen, können auch Inhalte zum einmaligen Aufruf wiederhergestellt werden. Darauf weist auch Whatsapp selbst hin.

Anzeige Anzeige

Wie du gelöschte Nachrichten bei Whatsapp wiederherstellen kannst, erklären wir dir in unserem Ratgeber.

Mehr zu diesem Thema