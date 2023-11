WhatsApp: Du willst gelöschte Nachrichten lesen? So geht’s

Jeder hat sich bestimmt schon einmal gefragt, was in einer gelöschten Whatsapp-Nachricht stand. War es nur ein Tippfehler oder eine peinliche Offenbarung, die eigentlich für einen anderen Chat vorgesehen war? Als Empfänger der Nachricht bleibt diese Frage oft unbeantwortet, wenn der Chatpartner nicht preisgeben will, worum es ging. Doch das muss nicht so bleiben.

Anzeige Anzeige

Whatsapp hat im Jahr 2017 die Funktion „Für alle löschen“ eingeführt, die es Benutzern ermöglicht, Nachrichten innerhalb von zwei Tagen nach dem Senden zu eliminieren. Obwohl dies in einigen Situationen durchaus hilfreich sein kann, kann es auch zu Neugier und Frustration auf der Gegenseite führen. Wir zeigen euch Wege, wie ihr dennoch an die gelöschten Nachrichten gelangt. Ob davon dann auch Gebrauch gemacht werden sollte, bleibt jedem selbst überlassen.

Eine Möglichkeit besteht darin, Drittanbieter-Apps wie Notification History Log zu verwenden. Diese App protokolliert eingehende Benachrichtigungen und ermöglicht es, gelöschte Whatsapp-Nachrichten sichtbar zu machen. Die App kann jedoch nur Nachrichten wiederherstellen, die nach ihrer Installation empfangen wurden. Es lohnt sich also nicht, sie nachträglich zu installieren. Um gelöschte Nachrichten zu lesen, öffnet ihr einfach die App und klickt auf „Click to Retry“. Daraufhin werden alle WhatsApp-Nachrichten, einschließlich der gelöschten, angezeigt. Beachten sollte man dabei, dass man dem Entwickler der App Zugriff auf seine Daten gewährt und dieser keine nachträglich Löschfunktion gewährt.

Anzeige Anzeige

Entwicklereinstellungen

Die Entwicklereinstellungen bieten ebenfalls eine Option, um gelöschte Nachrichten zu lesen. Dies funktioniert möglicherweise jedoch nicht auf allen Geräten. Zunächst müsst ihr herausfinden, wo sich die Entwicklereinstellungen auf eurem Gerät befinden. Das ist nämlich je nach Hersteller unterschiedlich. Habt ihr das geschafft, zieht ihr das Einstellungs-Widget auf euren Startbildschirm. Jetzt könnt ihr das Benachrichtigungsprotokoll aufrufen und gelöschte Nachrichten einsehen.

Zitate

Ein weiterer interessanter Aspekt ist, dass gelöschte Nachrichten möglicherweise immer noch sichtbar sind, wenn sie von einem anderen Nutzer zitiert wurden. Denn das Zitat bleibt bestehen, auch wenn die ursprüngliche Nachricht gelöscht wurde.

Anzeige Anzeige

Backup

Wer es wirklich wissen will, kann auch auf den Backup-Trick zurückgreifen. Durch Löschen und erneutes Installieren der Whatsapp-App sowie die Wiederherstellung des Backups können gelöschte Nachrichten zurückgeholt werden. Dafür muss das Backup aber eine wichtige Anforderung erfüllen: Es muss nach dem Senden der entsprechenden Nachricht, aber vor dem Löschen erstellt worden sein. Ist dies der Fall, sollte die zuvor gelöschte Nachricht wieder an ihrer ursprünglichen Stelle auftauchen.

Mehr zu diesem Thema Apps Whatsapp