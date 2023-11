Whatsapp plant neues Feature: Darum könnte es bald zwei Profilbilder geben

Whatsapp arbeitet an einer neuen Funktion namens „Alternatives Profil“. (Foto: Rahul Ramachandram/Shutterstock)

Whatsapp arbeitet ständig an neuen Funktionen. Erst kürzlich baute der zu Meta gehörende Messenger die Anruffunktion für Gruppen deutlich aus und führte zudem das Feature des Bildschirmteilens ein. Für eines der kommenden Updates hat es sich Whatsapp jetzt zur Aufgabe gemacht, seinen Nutzern mehr Kontrolle über ihre Profile zu geben.

Wie Wabetainfo berichtet, soll eine neue Datenschutzfunktion namens „Alternatives Profil“ es Benutzern künftig ermöglichen, ein sekundäres Profilbild und einen professionellen Kontonamen für Kontakte, die ihre primären Daten nicht sehen sollen, einzurichten. Aktuell bietet Whatsapp nämlich ausschließlich die vier Optionen „Jeder“, „Meine Kontakte“, „Niemand “ und „Meine Kontakte außer“ zur Definition der Sichtbarkeit des eigenen Profilbilds an.

Kompromiss für geschäftliche Beziehungen

Mit der letzten Option können Nutzer zwar Personen in Ihren Kontakten auswählen, die das eigene Profilbild nicht sehen sollen, allerdings sehen diese dann stattdessen eine generische graue Silhouette. Beispielsweise in einer geschäftlichen Beziehung empfinden einige Benutzer dies als unpassend. Die Funktion des alternativen Profils könnte für einige Nutzer also der ideale Kompromiss sein.

Aktuell befindet sich das Feature allerdings noch in der Entwicklungsphase und ist daher derzeit noch nicht einmal für Betatester verfügbar. Es ist allerdings davon auszugehen, dass es in einem der kommenden größeren Whatsapp-Updates enthalten sein wird.

