Elektroschiff lädt Akkus direkt an Offshore-Windrädern

Die Damen Shipyards Group aus den Niederlanden hat ein Elektroschiff vorgestellt, das die Fähigkeit besitzt, sich direkt am Einsatzort wieder aufzuladen. Das Service Operations Vessel (SOV) 7017 E, mit seinen Maßen von 70 Metern Länge und 17 Metern Breite, bietet Platz für 60 Crewmitglieder und zusätzlich 40 Kabinen für Techniker.

Dieses elektronische Service-Schiff ist speziell dafür konzipiert, Offshore-Windfarmen zu warten. Um diese Aufgabe effizient zu erfüllen, hat das Unternehmen sowohl das Schiff als auch die Windfarmen so ausgestattet, dass das SOV direkt vor Ort aufgeladen werden kann.

Die an Bord befindliche 15 Megawattstunden große Batterie ist in der Regel ausreichend für einen kompletten Arbeitstag. Sollte die Batterieleistung dennoch einmal nicht genügen, verfügt das Schiff über einen zusätzlichen Dieselmotor, der für den Antrieb sorgen kann.

Ladesystem an den Windturbinen

Um das Ladesystem für das Elektroschiff zu entwickeln, ging Damen Shipyards eine Kooperation mit MJR Power and Automation ein. Ein zentraler Bestandteil dieses Systems ist eine ausfahrbare Gangway, die als Zugangsbrücke dient, um eine direkte Verbindung zwischen dem Schiff und dem Windrad herzustellen.

Diese Gangway wird vollständig vom Schiff aus gesteuert, was den Vorteil bietet, dass niemand physisch zum Windrad hinüberklettern muss, um die Verbindung herzustellen. Das aktuelle Ladesystem hat eine Kapazität von vier Megawatt, doch es sind bereits Pläne für eine leistungsstärkere Acht-Megawatt-Version in der Entwicklung, die sich besonders für größere Schiffe eignen soll.

Ein weiteres Merkmal dieses Systems ist seine Fähigkeit, die Bewegungen des Schiffs während des Ladevorgangs zu kompensieren, was einen stabilen und effizienten Ladeprozess ermöglicht. Laut Damen kann das Schiff mit diesem System in nur wenigen Stunden an einem Windrad aufgeladen werden.

Die Batterie fängt nicht so leicht Feuer

Ein weiterer wichtiger Aspekt dieses Projekts ist die Wahl des Batterietyps. Statt eines konventionellen Lithium-Nickel-Mangan-Kobalt-Akkus wird ein Lithiumeisenphosphat-Akku verwendet.

Dieser Akkutyp bietet mehrere Vorteile: Er benötigt weniger sensible Rohstoffe wie Kobalt und ist weniger entflammbar im Vergleich zu anderen Akkutypen. Das erhöht die Sicherheit an Bord, da im Falle eines Feuers der Akku einfacher zu löschen wäre.

