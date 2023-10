Geldgeschäfte: Elon Musk will, dass ihr die Bank wechselt

In einem Gespräch mit Mitarbeiter:innen hat Elon Musk verraten, in welche Richtung er die App in naher Zukunft steuern will. Nutzer:innen sollen künftig alle finanziellen Transaktionen über ihren Account abwickeln können.

The Verge zitiert Musk aus zugespielten Audioaufnahmen folgendermaßen: „Wenn ich von Zahlungen spreche, meine ich eigentlich das gesamte finanzielle Leben einer Person.“ Bankkonten würden komplett überflüssig, weil X alle Aufgaben einer digitalen Direktbank erfülle.

Der Launch ist für 2024 geplant

Weiter meinte Musk, die Menschen würden erstaunt darüber sein, „wie leistungsstark“ die neuen Funktionen sein werden. Den Zeitrahmen betreffend, nannte er Ende 2024 als geplanten Starttermin.

Es würde ihn „umhauen“, falls dieser Termin nicht gehalten werden könne, sagte er weiter. Laut Musk ist sein Unternehmen bereits dabei, sich alle nötigen Lizenzen für den Geldtransfer zu beschaffen. Dieser Prozess soll in ein paar Monaten abgeschlossen sein.

Musks Pläne für X werden endlich konkret

Die Ankündigung ist der erste konkrete Schritt in die Richtung, die Musk bei der Umbenennung des vormaligen Nachrichtendienstes Twitter zu X angekündigt hatte. Damals hatte er von einer geplanten „App für alles“ mit der Möglichkeit gesprochen, mit ihr auch jegliche Finanzgeschäfte abwickeln zu können.

Nicht zuletzt deswegen hat sich Musk auch für den Namen X entschieden. Vor mehr als 20 Jahren führte Musk mit weiteren Gründern das Online-Finanzdienstleitungs­unternehmen X.com an, aus dem später Paypal wurde.

Mit X hat Musk bisher viel Geld verloren

Dass Elon Musk in Bezug auf X endlich handeln muss, liegt auf der Hand. 2022 für 44 Milliarden Dollar gekauft, wurde das heutige X von der Nachrichtenagentur Reuters kürzlich nur noch auf etwa acht Milliarden Dollar geschätzt.

Zudem hat Elon Musk auch Probleme mit Tesla. Nachdem der Umsatz zuletzt hinter den Prognosen zurückgeblieben war, war auch der Aktienkurs abgestürzt und hatte Musk massive finanzielle Einbußen beschert.

Mitleid ist trotzdem fehl am Platz: Mit einem geschätzten Vermögen von rund 225 Milliarden Euro ist Elon Musk noch immer der reichste Mensch der Welt.

