Tesla-Aktie: So viel Geld hat Elon Musk an einem Tag verloren

Es war kein guter Abend für Elon Musk, als er am Mittwoch nach Börsenschluss die aktuellen Quartalszahlen von Tesla veröffentlichte. Doch der Morgen danach dürfte dem CEO noch mehr an die Nieren gegangen sein.

Mit einem Umsatz in Höhe von 23,4 Milliarden Dollar war der Elektroautobauer hinter den Prognosen zurückgeblieben, die von 24,3 Milliarden Dollar ausgegangen waren. Der Gewinn pro Aktie lag bei 66 Cent, wobei die Anleger auf 72 Cent pro Aktie gehofft hatten.

Musks Vermögen hängt zum Großteil an Tesla

Am Donnerstagmorgen sank der Aktienkurs von Tesla daraufhin um neun Prozent, was laut Forbes auch das Nettovermögen von Elon Musk empfindlich schrumpfen ließ. Laut dem Wirtschaftsmagazin verlor der Unternehmer dadurch ganze zehn Prozent, die 24 Milliarden Dollar entsprechen. Die 21 Prozent, die Musk an Tesla hält, sollen 68 Prozent seines Gesamtvermögens ausmachen.

Wie man eine solche Summe greifbarer macht, rechnet Forbes ebenfalls vor. Ausgehend von aktuellen Zahlen, nach denen das durchschnittliche Nettovermögen einer US-Familie 192.900 Dollar beträgt, kostete der Kurssturz Elon Musk das Vermögen von rund 124.000 US-Haushalten.

Pessimismus schlägt schlechte Zahlen

Nach Analystenmeinungen sind es aber nicht die Quartalszahlen allein, die der Tesla-Aktie den Sinkflug bescherten. Vielmehr soll Elon Musk selbst dazu beigetragen haben, indem er sich äußerst pessimistisch zur weltweiten Wirtschaftslage geäußert hat.

Demnach bezeichnete er den derzeitigen Markt als „wirtschaftlich herausfordernd“ und beklagte vor allem die Steigerung der Zinskosten in den USA. Unter diesen Umständen bleibe Tesla keine andere Wahl, als die Preise für die Fahrzeuge zu senken, weshalb auch die Kosten heruntergeschraubt werden müssten.

Musk hat schon Schlimmeres erlebt

Zudem bemühte sich Musk, die Erwartungen in Verbindung mit dem Cybertruck zu dämpfen, dessen erste Modelle nun wirklich bald ausgeliefert werden sollen. Verschiedene Analysten von Bernstein und Wedbush werteten Musks Kommentar als weit besorgniserregender als die zugegeben enttäuschende Gewinnmitteilung.

Schwer zu sagen, inwieweit sich Elon Musk durch die jüngsten Entwicklungen wirklich beunruhigen lässt. Schließlich hat er erst Anfang des Jahres einen Negativrekord aufgestellt, der ihm sogar einen Eintrag im Guinnessbuch der Rekorde beschert hat.

Zwischen November 2021 und Anfang Januar 2023 soll Musk den historisch größten Verlust an persönlichem Vermögen erlitten haben. Je nach Quelle war von bis zu 200 Milliarden Dollar die Rede. Auch daran soll übrigens maßgeblich die Tesla-Aktie schuld gewesen sein.

