News Artikel merken

Gericht: Musk darf auch als „Chief Twit“ nicht einfach alles twittern, was er will

Er bezeichnet sich selbst als „Chief Twit“ und „Free Speech Absolutist“ – kein Wunder, dass sich Twitter-Eigner Elon Musk nicht vorschreiben lassen will, was er bei dem Microblogging-Dienst schreiben darf. Muss er aber, zumindest, was Tesla angeht.