Rohrkrepierer: Das wurde aus Elon Musks Hyperloop unter Las Vegas

So sah der Hyperloop-Testtunnel in Kalifornien mal aus. (Foto: Precision Construction Services)

In der Theorie klingt es sehr gut: Menschen werden in unterirdischen Röhren in Sekundenschnelle über große Strecken transportiert – und das Ganze passiert auch noch emissionsarm und dank der Vakuumtechnologie leise. So hat es auch Elon Musks Boring Company der Stadt Las Vegas versprochen.

In der Praxis ist der sogenannte Vegas Loop ein bisher rund 3,5 Kilometer langes Tunnelnetz mit fünf Haltestellen, in dem Teslas verkehren. Die von Menschen gesteuert werden und ungefähr 60 Stundenkilometer schnell fahren.

Trotzdem scheint man in Las Vegas grundsätzlich angetan zu sein von dem Konzept. Sonst hätte der Stadtrat wohl kaum am 21. Juli 2023 einstimmig beschlossen, der Boring Company den weiteren Ausbau zu erlauben. Am Ende der Bauarbeiten, deren Beginn noch nicht feststeht, soll das Tunnelsystem dann immerhin gut 100 Kilometer lang sein und insgesamt 81 Stationen umfassen.

Carolyn Goodman, Bürgermeisterin von Las Vegas, sieht das Ganze hingegen kritischer. Sie wünscht sich mehr Barrierefreiheit und merkt an: „Drei oder vier Personen auf einmal zu transportieren, bringt uns nicht weiter“.

Hyperloop scheint vorerst auf Eis zu liegen

Mit einem Hyperloop hätte allerdings auch das ausgebaute Vegas-Loop-Netz nichts zu tun. Tatsächlich gibt es Hinweise, die darauf hindeuten, dass Musk dieses ambitionierte Projekt auf Eis gelegt haben könnte.

Der Prototyp dieses Hochgeschwindigkeitstransportmittels sollte eigentlich im kalifornischen Hawthorne gebaut und erprobt werden. Doch im November 2022 wurde bekannt, dass der Eröffnungstunnel abgerissen wurde – zugunsten von Parkplätzen für SpaceX-Mitarbeiter:innen.

