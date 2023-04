Tesla: Elon Musk gibt Termin für Auslieferung des Cybertrucks bekannt

Ende 2021 sollten die ersten Kunden ihre gebührenpflichtig vorbestellten Cybertrucks geliefert bekommen, sie wurden seitdem aber immer wieder vertröstet. Auch die Corona-Pandemie hatte den Produktionsstart, der nun aber unmittelbar bevorstehen soll, immer wieder verzögert.

Wie unter anderem Electrek berichtet, hat Elon Musk in einem Gespräch mit Investoren den Auslieferungstermin des Cybertrucks zumindest vage konkretisiert. Demnach sollen die ersten Fahrzeuge „Ende des dritten Quartals“ dieses Jahres ausgeliefert werden.

Die Produktion startet in wenigen Monaten

Der Produktionsstart ist jetzt für den Sommer 2023 geplant und nicht mehr, wie von Musk zuletzt berichtet, erst 2024. „Es braucht Zeit, um die Produktionslinie zum Laufen zu bringen, und das ist wirklich ein sehr radikales Produkt“, sagte Musk gegenüber den Investoren. Schließlich werde der Elektro-Pick-up nicht wie andere Autos gebaut.

Einer der größten Unterschiede des Cybertrucks zu anderen Fahrzeugen besteht darin, dass die Karosserie nicht wie sonst aus Stahl besteht, sondern aus gehärtetem Edelstahl. Wie robust der ist, hatte der Tesla-Chefdesigner Franz von Holzhausen bei der Präsentation 2019 in Los Angeles ziemlich eindrucksvoll bewiesen.

Das spezielle Material stellt die Fertigung vor besondere Herausforderungen

Damals hatte er mit voller Wucht einen Vorschlaghammer gegen die Fahrertür geschlagen und dabei keinen Schaden verursacht. Laut Elon Musk können dem ersten Pick-up aus dem Hause Tesla auch Neun-Millimeter-Geschosse nichts anhaben.

Die Entscheidung für das robuste Material dürfte mit daran schuld sein, dass die Produktion immer wieder verschoben werden musste. Stanzen ist unmöglich, zudem sind dafür spezielle Schweißtechniken erforderlich.

Viele Kunden mit Reservierungen dürften noch länger warten

Ein Update zu Spezifikationen und Preisen gab Musk bei dem Gespräch nicht. Er kündigte aber an, Kunden mit Reservierung während des geplanten Auslieferungsereignisses mit konkreten Informationen zu versorgen.

Schaut man sich an, in welchem Tempo die anderen neuen Modelle von Tesla wie das Modell Y eingeführt wurden, sollten sich Kunden mit entsprechender Reservierung besser in Geduld üben. Es gilt als wahrscheinlich, dass die ersten Auslieferungen nur an einen kleinen Kreis ausgewählter Tesla-Insider gehen werden. Alle anderen werden danach wohl noch monatelang warten müssen.

