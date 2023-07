Elon Musk will Twitter offenbar in X umbenennen

Es ist unklar, was hinter den vielen Tweets steckt, die Elon Musk in der Nacht zu Sonntag abgesetzt hat. Fakt ist jedenfalls eines. Die Domain X.com leitet jetzt auf Twitter.com um.

Zudem hatte Musk angekündigt, im Laufe dieses Tages das Twitter-Logo durch ein „vorläufiges X-Logo“ zu ersetzen. Davon ist zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels jedenfalls noch nichts zu sehen.

Dabei hatte Musk in der vergangenen Nacht begonnen, über die Umbenennung von Twitter in X zu – ja – twittern. X.com ist jener Ein-Buchstaben-Namen, den Musk seit jeher immer wieder in Unternehmens- und Produktnamen verwendet.

Der Buchstabe „X“ war in den letzten 25 Jahren stets der generische Name für neue Musk-Projekte. X.com war der ursprüngliche Name für Paypal und er ist im Begriff SpaceX enthalten. Zudem gibt es ihn als Namen des Tesla-Geländewagens. Nun hat Musk verkündet, dass er Twitter in „X, die App für alles“ verwandeln will. Damit könnte nun erstmals ein echter Nutzen aus der X.com-Domain, die er 2017 von Paypal zurückgekauft hat, entstehen.

Eingeleitet hatte Musk die Gerüchterunde mit einem Tweet, in dem es hieß: „Bald werden wir uns von der Marke Twitter verabschieden und nach und nach auch von allen Vögeln“.

Dem folgte ein zweiter Tweet, in dem er hinzufügte: „Wenn heute Abend ein ausreichend gutes X-Logo gepostet wird, werden wir morgen weltweit live gehen.“ Später kündigte er an: „Wir schneiden das Twitter-Logo mit Schneidbrennern aus dem Gebäude“.

Mitarbeitende sollen bereits unterrichtet sein

Berichten zufolge soll Musk gestern Abend eine E-Mail an Twitter-Mitarbeiter verschickt haben, in der er ihnen mitteilte, dass das Unternehmen zu X werden würde. Dies sei das letzte Mal, dass er von einer Twitter-Adresse aus E-Mails verschicken würde. Das hatte Platformer-Chefredakteurin Zoe Schiffer getwittert.

Wir dürfen demnach gespannt sein, was in den nächsten Tagen tatsächlich passiert. Immerhin ist Musk nicht unbedingt der Verlässlichste, wenn es um die Umsetzung von Ankündigungen geht.

