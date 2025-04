Endlich auch in Whatsapp Web: Diese beliebte Funktion des Messengers gibt es bald im Browser

Die meisten Whatsapp-User:innen werden den beliebten Messenger direkt über die App auf ihrem Smartphone nutzen. Wer am PC oder Mac arbeitet, benutzt wohl eher die Desktop-App. Der Anteil der User:innen, die die Web-Version im Browser nutzen, dürfte noch einmal deutlich geringer ausfallen. Das liegt unter anderem daran, dass diese Version von Whatsapp recht stiefmütterlich von den Verantwortlichen hinter dem Messenger behandelt wird.

Whatsapp Web: Sprach- und Videoanrufe bald auch im Browser

Umso erfreulicher ist es, dass schon bald ein Feature der Desktop- und App-Version auch im Browser bei Whatsapp Web Einzug hält. Laut WABetaInfo arbeiten die Entwickler:innen aktuell aktiv daran, Sprach- und Videoanrufe in Whatsapp Web zu ermöglichen. Bisher konnten User:innen der Web-Version lediglich Nachrichten senden oder etwa Fotos und Videos verschicken.

Wer bislang ein Sprach- und Videoanrufe über Whatsapp auf dem PC oder Mac machen wollte, musste zwangsläufig die Desktop-App herunterladen und installieren. Durch die Neuerung fällt diese Hürde weg. Das lohnt sich hauptsächlich für diejenigen, die die Desktop-Version von Whatsapp nicht installieren können. Das ist etwa dann der Fall, wenn das Installieren von Anwendungen auf einem Arbeitslaptop verboten ist. Künftig bietet die Web-Version eine Alternative für Sprach- und Videoanrufe.

Laut WABetaInfo soll die Neuerung später in allen Browsern funktionieren, die mit Whatsapp Web kompatibel sind. Wie genau die Funktion am Ende aussehen wird, ist bisher nicht bekannt. Das Design wird wohl aktuell noch finalisiert, bevor erste Tester:innen die neue Funktion ausprobieren dürfen. Dementsprechend lässt sich auch bislang nicht genau abschätzen, wann Video- und Sprachanrufe in Whatsapp Web freigeschaltet werden. Noch müssen sich Browser-User:innen also etwas gedulden.

