Warum der Epic Games Store bald auf „Millionen Android-Geräten“ vorinstalliert wird

Bloatware ist einigen Android-Nutzer:innen ein Dorn im Auge. Unter dem Begriff versteht man Apps, die vorinstalliert mit neuen Smartphones und Tablets ausgeliefert werden. Wer sie nicht haben will, muss sie wieder deinstallieren. So zwingen euch Hersteller:innen oft Social-Media- oder Booking-Apps auf. Jetzt setzt sich die Aufzählung mit einer Gaming-Plattform fort.

Telefónica und Epic Games bringen weitere App zu euch

Wie Epic Games in einer Pressemitteilung bekannt gegeben hat, vertiefen das Gaming-Unternehmen und der Mobilfunkanbieter Telefónica ihre bestehende Partnerschaft. Ab sofort soll der Epic Games Store auf allen kompatiblen Android-Geräten vorinstalliert werden, die von Telefónica verkauft werden. In Deutschland und weiteren Regionen der Welt bietet das Unternehmen über die Marke O2 Smartphones, Tablets und Mobilfunktarife an.

Wie es in der Ankündigung heißt, soll der Epic Games Store so auf „Millionen von Android-Geräten von Telefónica“ landen und den Zugang zu Games wie Fortnite, Fall Guys und Rocket League erleichtern. Fortnite ist dabei das größte Zugpferd für Epic Games. Allerdings lässt sich der Multiplayer-Shooter nicht direkt über den Google Play Store herunterladen. Durch die Kooperation sollen interessierte Gamer:innen mit neuen Android-Smartphones schneller auf das kostenlose Spiel stoßen.

Künftig wollen beide Unternehmen noch weitere Schritte zusammen unternehmen. So heißt es in der Ankündigung: „Das ist nur der Anfang und im Laufe der nächsten Jahre planen beide Unternehmen, die Partnerschaft zu erweitern und weitere Vorteile zu Mobile-Gamer:innen im Telefónica-Netzwerk zu bringen“. Ob es sich dabei um weitere vorinstallierte Apps auf Android-Geräten handelt, ließen die beiden Partnerunternehmen nicht durchblicken.

