Samsung wird beschuldigt, Fortnite-Downloads zu behindern

Fortnite auf dem Smartphone zocken? Gar nichts so leicht. Zumindest nicht auf neueren Samsung-Geräten. (Foto: Shutterstock/Koshiro K)

Ab wann ist die Installation eines Spiels auf dem Smartphone so kompliziert, dass es wettbewerbsverzerrend wirkt? Mit dieser Frage dürfen sich bald die Gerichte auseinandersetzen. Denn wie die BBC berichtet, hat Epic Games angekündigt, rechtliche Beschwerde gegen Samsung einzureichen.

Der Spieleentwickler ist nämlich der Meinung, dass der Aufwand für den Download des hauseigenen Shooters Fortnite auf Samsung-Geräten so hoch sei, dass über 50 Prozent der Interessent:innen einfach aufgäben. Dies stelle einen unlauteren Nachteil beim Verkauf des beliebten Online-Games dar. Samsung bestreitet die Anschuldigungen.

Fortnite: Neues Samsung Feature macht 21 Schritte für Installation notwendig

21 Schritte müssen Nutzer:innen neuerer Samsung-Geräte laut Epic Games absolvieren, um Fortnite zu installieren. Unter anderem müssen Einstellungsänderungen vorgenommen und Sicherheitswarnungen aktiv weggeklickt werden. Zum Vergleich: Auf den meisten Android-Geräten anderer Hersteller sind nur zwölf Schritte notwendig.

Laut Epic Games sind 21 Schritte einfach zu viel, was sich wiederum negativ auf die Verkaufszahlen auswirke. Ursache für den hohen Aufwand ist das neue Samsung-Feature Auto Blocker, das auf neueren Mobilgeräten standardmäßig aktiviert ist. Die Funktion verbietet Apps selbständig Installationen vorzunehmen und verhindert schädliche Aktivitäten.

Die eigentlich sinnvolle Sicherheitsvorkehrung blockiert allerdings auch die Installation von Fortnite, was Epic Games verärgert, schließlich wisse man bei Samsung ganz genau, dass es sich bei dem Entwicklerstudio um einen vertrauenswürdigen Drittanbieter handle. In der Vergangenheit gab es sogar schon so manche Kooperation zwischen der Spieleschmiede und dem Smartphone-Anbieter.

Epic Games gegen Monopole: Unter Fortnite-Blockade schwelt größerer Konflikt

Dass der Auto Blocker auch auf Fortnite anspringt, hat den Grund, dass das Spiel nicht aus dem Google Playstore oder dem Samsung App-Store, also aus sicher verlässlichen Quellen heruntergeladen werden kann, sondern nur von Epic Games eigenem Marktplatz.

Dieser Umstand wiederum geht auf einen Konflikt zwischen Epic Games und den großen App-Store-Betreibern Google und Apple zurück. Diese hatten Fortnite nämlich 2020 aus ihren Download-Marktplätzen verbannt, nachdem Epic Games ein eigenes In-Game-Bezahlsystem eingeführt hatte, von dem die beiden Anbieter keine anteiligen Profite abschöpfen konnten.

Schon gegen diese Entscheidung war man bei Epic Games gerichtlich vorgegangen und hatte sich teils auch durchgesetzt. Zumindest in EU-Ländern kann Fortnite wieder auf iOS-Geräten gespielt werden, auch Google verlor den Rechtsstreit Ende 2023.

Somit ist Fortnite auf Android zwar spielbar, aber wird eben als Software eines unbekannten Drittanbieters eingestuft, was den Samsung Auto Blocker triggert.

Samsung zum Fortnite-Streit: „Haltlose Vorwürfe“

Epic Games fordert, dass Spielehersteller sich in Zukunft um einen Platz auf einer White List bewerben können, deren Mitglieder von der Sicherheitssoftware standardmäßig ignoriert werden.

Bei Samsung will man sich gegen die „haltlosen Vorwürfe entschlossen zu Wehr setzen“. Der Smartphone-Hersteller gibt an, dass ihm Sicherheits- und Privatsphäre-Standards seiner Kund:innen am Herzen lägen und man auch weiterhin alles dafür tun werde, diese Werte zu schützen. Nutzer:innen könnten den Auto Blocker auch jederzeit selbst deaktivieren.

